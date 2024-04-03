用AirTag偷車？iPhone這功能有可能協助犯案？下載1 app保平安｜近日加拿大警方向司機發出有關AirTag的警告，加拿大當地賊人正使用 Apple 物品追蹤器 AirTags 協助盜取車輛，並教你下載一款app保平安。



近日加拿大警方向司機發出有關AirTag警告，因加拿大滿地可市(Montreal)的賊人正在使用Apple 的物品追蹤器 AirTag協助偷車。報導指有兩位安大略省伯靈頓市居民，從滿地可回家後在車輛上發現了不明來歷的Apple AirTag。可怕的是，這已經不是當地警方首次收到類似的報案。有一名受害者表示，他在滿地可探望家人後駕車回家，iPhone忽然告知他身邊有一個物品追蹤器 AirTag，他感到可疑，於是利用手機反向追蹤，令 AirTag 發出鳴響，最終發現座駕車的鬼面罩中被安放了不屬於他本人的AirTag。

而佛蒙特州情報中心的網路分析師 Ryan McLiverty 表示，雖然這些事件已經發生了一段時間，但最近案件激增。滿地可市的犯人正使用 AirTag 來追蹤及盜取汽車，然後出售到國外。 AirTag 亦有可能被利用作識別汽車的標籤，協助跨境運輸毒品。

擔心被非法AirTag追蹤？下載1 app保平安

AirTag 有內置功能，會在離開擁有者一段時間後，在移動時播放聲音，可以隨著聲音找到AirTag。另外iPhone自動偵測身邊不屬於自己的AirTag，並發出警告。

iPhone自動偵測身邊不屬於自己的AirTag，並發出警告。(Apple)

當然，Android 用家亦有機會遇到相似的情況，你們亦可以到Google Play下載「偵測追蹤器」（Tracker Detect）手機應用程式，它同樣能夠掃描身邊不屬於自己的AirTag，並發出警報聲。

Android 可以到Google Play下載Tracker Detect，掃描身邊不屬於自己的AirTag。

消息來源：9to5Mac