北上消費｜全中國商戶接受WeChat Pay HK港幣付款 即睇錢包開通方法｜近日WeChat Pay HK表示中國商戶可以接受WeChat Pay HK港幣付款，港人北上無須再開設大陸微信付款帳號，即睇WeChat PayHK開通方法！



近日WeChat Pay HK表示全中國商戶可以接受以港幣支付，北上消費時只要看見「微信支付」或「WeChat Pay」標誌，即可以WeChat Pay HK 以港幣付款，系統會自動換算人民幣至港幣，無須再開設大陸微信付款帳號。即睇WeChat Pay HK 開通方法！

一、加入銀行卡（點圖放大解說）

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1.點選WeChat程序右下角的「我」，然後點選「服務」。

2.點選「銀行卡」。

3.選擇「新增銀行卡」(信用卡)或者「添加銀行賬戶」。

4.輸入卡號

5.輸入信用卡有效日期及安全碼

6.設定付款密碼

7.成功新增銀行卡

二、完成身份認證（點圖放大解說）

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1.點選WeChat程序右下角的「我」，然後點選「服務」。

2.點選右上角「...」再按「支付管理」。

3.點選「身份認證」。

4.點選「立即認證」。

5.拍攝身份證驗證。

6.填寫個人資料後按「確認」。

7.按指示進行人臉識別

8.提交資料後會於7個工作天透過WeChat 通知。

大家只需要完成以上的步驟，便可以順利在全中國大陸標示「微信支付」或「WeChat Pay」的商戶直接利用WeChat Pay香港錢包付款。而完成實名認證的用家單次交易限額已提高至港幣38,000元，全年度累計交易限額亦提高至港幣400,000元。

圖片Credit：csl