iPhone用唔用手機殼？｜iPhone 手機殼由十數元到數百元都其市場，用家買新機後，總是第一時間為 iPhone 配備手機殼和螢幕保護貼，希望保護昂貴手機的安全，畢竟更換螢幕的費用絕對比買一個手機殼高。可是，外媒《makeuseof》調查發現，越來越多的 iPhone 用家因以下原因，更傾向「裸機」。



1）iPhone 抗摔能力提升

Apple 近年對 iPhone 的耐用度作出重大改進，如 2020 年開始使用的陶瓷晶體螢幕，讓iPhone 更抗摔、抗刮花和日常磨損。當然，如果在六英尺高度摔，陶瓷護盾螢幕仍有可能損壞，但在實際使用上，基本上很少情況會在如此高度摔落手機，大多約在腰部高度相近的摔落情況比較多。同時，在過高的位置摔落手機，就算有使用手機殼也不一定能保護螢幕不被摔破。

2）增加 iPhone 過熱情況

iPhone 觀看 4K 影片或使用 GPS 程式時，都有機會出現機身溫度上升的情況，特別是現時推出了多款極耗 CPU 的遊戲，過熱情況更明顯。在這種情況下，厚重的手機殼會阻絕熱量散出，不僅會讓 iPhone 更快過熱，亦同時令冷卻所需時間也大幅延長。

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3）「裸機」＝身份地位象徵

《makeuseof》分析，許多 Apple 用家視「裸機」為身份地位的象徵。這一潮流源自各種信念，因為手機殼看起來便宜；也有人只是模仿明星「裸機」使用 iPhone 的做法。《時代》雜誌曾撰文報導，一些知名人士如 Elon Musk 和 Jay-Z 都「裸機」使用。

4）突出 iPhone 設計

iPhone 本來就擁有一定的設計美學，有用家著迷於 iPhone 的光滑表面和銳利分明的邊框，甚至願意拋棄手機殼來特顯出 iPhone 本應的設計，對他們而言，外觀更勝於保護性。

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5）用家頻繁換機

由於，iPhone 新機的 Apple Care 提供換螢幕的優惠，因此在使用的初期不太用擔心破損問題。而現在大多數用家都較常換新手機，所以不願在長期的保護配件上投資。據 SlashGear 網站的長期研究顯示，55.47%的智慧型手機用戶，每兩到三年就會換新機，甚至有人每年都會升級。

資料來源：makeuseof