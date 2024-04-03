慳電降溫｜台電消委風扇選購貼士｜天文台預測，未來一兩日持續為香港帶來炎熱的天氣，清明節（4月4日）更會高達 31℃。在炎熱的天氣下，想慳電又降溫，非使用風扇莫屬。市面上的風扇種類繁多，有扇葉﹑無扇葉﹑冷霧式等，應該如何選擇呢？台電和消委會也曾分享過選擇方法。



無扇葉風扇

現時有多個家電品牌，都推出了無扇葉風扇，其特點是使用導管把氣流引導到出風口，沒有可接觸的扇葉，對於家中有小孩、小動物的家庭更於方便使用。同時部分無扇葉風扇內置發熱線，提供暖風功能，適合四季使用，但價格就比普通風扇高。

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傳統扇葉風扇

傳統扇葉風扇的價格就相對便宜，但扇葉數量從3片到9片不等，應該如何選擇呢？台電電力粉絲團分享，扇葉的多寡和大小，會影響到風切聲、送風距離和風力：

扇葉大而且數量少，風切聲和震動較大，但風力會比較大；

扇葉數量多，就能把風「切」得較細、綿密，製造出比較似自然風的感覺。



同時，想慳電的話，可以選擇DC（直流電）風扇。由於DC電壓較固定，可以大幅降低摩擦動能消耗，直接通過控制電路就能決定轉速，因此能降低在運作期間的耗電。

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冷霧風扇

除了使用扇葉帶動空氣流通，市面上亦有冷霧風扇，以超聲波震動放濕方式把濕氣從面罩吹出，透過加顯來降低溫度。本來在炎熱的日子，一定的水份可以馬上有降溫效果，但由於香港的天氣較潮濕，冷霧風扇會令室內的進一步濕度上升，有機會帶來負面效果。