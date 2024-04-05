Disney+將開始打撃共享密碼帳戶、無法再同朋友夾錢訂閱？｜串流平台Disney+將於6月起打擊不當密碼共享行為，以提高Disney+註冊量和收入。



Disney+ 行政總裁 Bob Iger 週四(4月4日)在接受CNBC 採訪時表示，Disney+ 串流服務將於6 月開始在某些國家打擊密碼共享行為，並於9 月開始月擴展至所有用戶。儘管迪士尼+早前已例明服務條款禁止冒充他人使用帳戶，卻未有廣泛執行政策。

Disney+的競爭對手 Netflix 早前開始打擊密碼共享活動，向違規用戶每月收取額外 7.99 美元，以作增加額外觀眾的費用。Netflix表示因打擊密碼共享，註冊人數大幅增加。 根據Antenna的數據顯示，去年5 月Netflix開始打擊行動後，接下來兩天Netflix裡新增了 10 萬個帳號，註冊人數更較 60 天前的平均值增加了 100% 以上。Bob Iger在訪問中表示Netflix做法非常出色，以及表示尊重，並期望Disney能做到Netflix所做的事。

Disney+競爭對手 Netflix 因打擊密碼共享，註冊人數大幅增加。

Disney+雖表示預計很快就會有盈利，但實際上公司仍在虧損。而打撃共享密碼帳戶可能有助Disney+實現盈利。

Disney+ 行政總裁 Bob Iger接受訪問時表示要將讓Disney+可以盈利。

消息來源：CNN