衣服穿出街後，難免會沾上細菌﹑污垢，洗衣機用得好就能令衣服保持衛生，但隨用就反而會令衣服混合更多細菌，引起皮膚問題。美國亞利桑那大學（University of Arizona）微生物學教授Charles Gerba，就曾對針對洗衣機進行研究，發現研究中的 100 部洗衣機，當中竟有六成藏有大腸桿菌群，一成有大腸桿菌。因此，必須學識正確的使用洗衣機方法。



洗衣機保持清潔

研究指出，如3年沒清潔洗衣機的話，或會積累高達70多萬細菌，更是馬桶的530倍。試想想，如果洗衣機本身不乾淨，那又如何幫衣服清潔呢？因此，定期為洗衣機清潔是必不可少的一步。

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可以把不要的毛巾放入洗衣機內開機清洗，令污垢黏在布料上。另外，亦可開滿水再使用漂白水靜置一晚，或使用過碳酸鈉清潔洗衣機，比起小蘇打粉更易溶於水，又能有漂白效果。使用比例可以用約 10g 過碳酸鈉，倒落 2L 30～50°C的溫水中，再用來清潔洗衣機。

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正確放衣服次序

很多人都會把待洗的衣物，先放在污衣籃中，等儲到一定數量後，才再一次過清潔。放入洗衣機內的次序，就會根據污衣籃堆積的先後，但原來次序正確可提升清潔效果。日本節目《ヒルナンデス！》分享，應先把重身衣物放入洗衣機，再把輕身的衣物如內衣褲﹑襪，這樣可以增加洗衣機底部重心，提高滾輪轉動效率。

另外，也可以把有污跡的衣服放在底，避免污跡轉移到其他衣服上。當然，待洗污衣也不應該直接放在洗衣機內，這有機會令洗衣機滋生細菌。

留意每次洗衣數量

洗衣機不是能塞多少，就可以洗多少衣服。每部洗衣機都有指定的洗衣上限，如同一時間放太多的話，只會影響洗衣效率，甚至令滾筒負荷過大，影響洗衣機使用壽命。如家中人數比較多，每日需要應付的洗衣數量多的話，可以考慮使用大容量直立式洗衣機。