Apple有內鬼？至少泄密6款產品　前職員被要求賠償這數字經濟損失

近日，美國加州聖克拉拉縣高等法院公開的最新文件顯示，蘋果公司對前職員Andrew Aude發起訴訟，指控其涉嫌向媒體及多家科技企業非法披露公司敏感訊息，此舉不僅違背蘋果保密協議，且觸犯了相關勞工法規。蘋果公司在訴訟中明確提出，要求Andrew Aude賠償經濟損失金額超過2.5萬美元。



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這位Aude員工於2016年加入蘋果，任職iOS軟件工程師，負責電池性能優化相關工作。訴狀中提到，Aude也因此可以「接觸到數十個蘋果最敏感項目的訊息」。Aude在五年內泄露的機密訊息包括至少6款蘋果產品，其中包括，當時尚未公布的混合現實頭顯Vision Pro、蘋果產品的開發政策、監管合規戰略、各大部門的員工人數變動等。

由於Aude經常在工作iPhone上截圖保存其與媒體記者的通訊記錄，這使得蘋果能夠檢索到這些內容，並在2023年年底得知他的泄密行為，同年12月以涉嫌不當行為為由解僱了他。

蘋果公司稱，Aude對公司構成了「持續的威脅」，「他的披露阻礙了蘋果新產品帶來驚喜和愉悦的能力。」在法院文件中，蘋果提出損害賠償的主張，並要求沒收Aude的獎金和股權。

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