HONOR Magic6 Pro／HONOR Magic6 RSR香港版正式公布預訂詳情、售價，記者上手玩多項新功能｜ HONOR Magic6 Pro早前公布時，除了強化了的三鏡拍攝功能外，還加入了不少實用的AI功能。香港版終於今日正式公布，而且預購時更會有大量優惠及贈品。即睇新機售價、優惠，以及快速上手試多個焦點功能！



HONOR Magic6 Pro無論性能或拍攝上都有大幅的提升

HONOR Magic6 Pro港版正式公布

HONOR Magic6 Pro 9大焦點功能:

－採用自家研發的"巨犀玻璃"，強化屏幕防摔能力

－支持全天候顯示，息屏時可顯示時間和通知

－1Hz超低功耗技術，8小時全天候顯示僅額外耗電1%

－搭載Snagdragon 8 Gen 3旗艦芯片，12GB運存+最高512GB儲存；5600mAh大電池，支持80W快充。

－支持AI鷹眼運動模式、高速快門+運動分析算法，可定格快速運動物體並虛化背景。

－AI隨意門／任意門：手勢操作在不同App間快速轉移內容

－AI智能建議：根據用家習慣自動推薦常用App

－AI剪輯：一鍵剪輯多段影片為精美短片

－支援類似iPhone的動態島（靈動膠囊）、橫屏時鐘等功能

－遺憾港版不支持衛星通訊功能

HONOR Magic6 Pro的三鏡系統升級

HONOR Magic6 Pro預售優惠及售價詳情（即將更新售價及優惠）：

PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR

同場現場發布最新HONOR Magic6 RSR版本售價：