HONOR Magic6 Pro港版開箱實測｜榮耀HONOR Magic6 Pro在年初於MWC公布時，同時公開了新機不少AI實用功能，當中包括AI鷹眼拍攝等新功能，以及更強的三鏡系統，令新機的注目度大為提高。港版早前終於正式公布，我們亦提早將港版入手，立刻開箱實測新AI功能實用嗎？



榮耀HONOR Magic6 Pro的6.8吋屏幕用上超硬淨的「巨犀玻璃」，官方指就算手機於1.5m高度掉手機至地面時，屏幕亦不會「爆芒」。記者就在試用的一個星期內都頗為粗用，雖然沒有將手機「大力掉在地上」，但都試過「不小心」由桌面掉落地上，屏幕都沒有任何問題，對它的硬度都有點信心。另外，新機屏幕終於加入了Android全天候顯示屏，用家終於可以像iPhone一樣擁有一塊常亮的屏幕，就算在熄屏狀態下也能看到時間以及不同的通知圖標。加上得益於1Hz超低功耗技術，就算全天候顯示8小時都只會額外耗電1%。

HONOR Magic6 Pro屏幕十分硬淨，粗用都不怕。

AI拍攝升級＋更實用長焦鏡頭

拍攝方面，新機亦都有非常高的水準表現，全新三攝鏡頭，5000萬像素主攝27mm焦段，比一般旗艦更適合拍攝風景和合照。同時具備F2-F1.4可變光圈，這鏡頭在暗光環境下可自動切換到F1.4大光圈，大幅提升進光量和快門速度，就算非人像模式下都可以拍攝出有點景深的影像。而且超廣角、長焦與主攝在色彩上實現了統一，當變焦切換時畫面不會有明顯跳動。而1.8億像素潛望式長焦規格為68mm、2.5倍變焦，看起來雖然不及其他旗艦手機，但因為用上了更大尺寸感光元件，以及F2.4大光圈，就算數碼變焦時的成像效果都非常不錯。加上5000萬像素超廣角鏡頭，令整體拍攝質素都得以提升。

全新三鏡系統，配合AI功能令拍攝的效果質素更出色。

新機另外一個特色便是利用「AI加持」的升級版「鷹眼運動模式」，手機透過過更高的快門速度和AI動態捕捉，就可以簡單地將高速移動中的物體拍攝得更加清晰銳利。而且今代可同時背景虛化，拍攝出來的相片更為高質。

HONOR Magic6 Pro實測拍攝

HONOR Magic6 Pro實測拍攝試相 👇👇👇

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3大好用AI功能

AI功能方面，除了前文所提及「鷹眼運動模式」外，還有非常實用的「AI隨意門」功能，用家可以在不同的app內，利用簡單的手勢一拉至屏幕邊緣移動不同內容至其他app內。例如相簿中的相片想在FB、IG出post時，以往需要多個步驟在app內再選取相片才可以出post，但現在只需要將想出post相片一拉至邊緣，AI系統就自動識別FB或IG的出post功能，快捷地出post；又或者收到短訊需要去一個地址時，只需要按住地址文字，一拉去屏幕邊緣，便可以直接拉至Google Maps等不同地圖，不需要「copy＆paste」搵地方，非常方便。「AI隨意門」通過簡單的手勢，便可以因應用家已安裝的apps及使用習慣，自動提供建議於兩個App之間快速轉移文字、圖片、鏈接等內容，更為便捷高效。

AI隨意門功能可以隨時將不同內容轉去其他app上使用

可以將WhatsApp地址直接轉去Google Maps上搜尋路線

還有一個非常實用的AI功能，便是「智能建議」，系統會因應用家的使用時間、地點及習慣，會在智能建議視窗來提供建議使用的app，那整理常用的app時就更簡單。

智能建議不同的apps使用

AI剪片功能亦都是十分實用，大家只需要在相簿之中，選擇多條影片之後，再點選「AI一鍵大片」功能，就會好像「剪映」app般，自動為用家剪輯短片，而且可以自動加入不同特效、相框及音樂，方便大家出reels、shorts等短片分享。當然，如果對於自動編輯的效果有不滿，可以自行轉換不同的相框特效、修改，亦可以在網上下載更多不同的模版及音樂，修改成自己最想要的效果。

AI自動剪片十分方便

還有一些「其他手機」已有的功能亦都頗好用，例如「靈動島」功能，聽歌、來電、訊息、計時或導航等，都可以在前置鏡頭上方以一個小方塊顯示；「橫屏standby模式時鐘」功能不需要充電時都可以使用，放在工作枱頭時亦非常方便。

好像iPhone的動態島功能

橫屏standby模式時鐘

打機、跑分 均有好表現

性能方面，新機配置Snapdragon 8 Gen 3晶片，12GB Ram＋512GB Rom，因為可自動追加調配8GB Ram使用，因此手機就算開大量apps時都沒有任何拖慢的問題。利用安兔兔及Geekbench 6跑分取得不錯的分數：安兔兔取得近17萬分、Geekbench 6 CPU多核心取得5378分、GPU取得16300分，跟同期的其他的旗艦手機相若。打機方面，玩《原神》、《崩壞：星穹鐵道》時，就算最高畫質以及60fps時都完全沒有壓力，加上散熱效果不錯，連續玩近半小時機身都不會太熱而影響效能。

機身散熱效能出色，長時間打機機身都不會太熱。

HONOR Magic6 Pro跑分分數👇👇👇

因手機內置高達5600mAh容量電池，續航力亦都非常不錯，工作、打機使用足一日都仍然有20%電量以上，加上對應最高80W快速充電，只需要30分鐘就可以由0%充至80％，同樣十分亮眼。

可惜港版不對應衛星通訊功能（只有中國國行對應），未能透過中國電信的天通系統於無地面信號的情況下實現短信和通話功能。

總結：性價比超高的AI旗艦手機

整體上HONOR Magic6 Pro擁有市面上絕大部份旗艦級手機擁有的實用功能，雖然有一些功能好像「熟口熟面」，但最重要是改良後更加好用。加上非常有用的AI輔助功能下，令用家使用體驗非常好。再配合升級的三鏡攝影系統，以及超硬淨的機身、屏幕，只需以這售價便可以入手，的確是非常抵玩。