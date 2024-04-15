小米推2款新喇叭 IP67防塵防水、藍牙連接 同時連接2個做立體聲｜小米近日於國際市場中推出小米Sound Pocket和小米Sound Outdoor，2款皆具 IP67防塵防水及藍牙連接 ，即睇詳情啦！



小米近日於國際市場中推出小米 Sound Outdoor和小米Sound Pocket，2款皆具 IP67防塵防水及藍牙連接 。

小米Sound Outdoor

小米Sound Outdoor

Sound Outdoor設計適合於戶外使用，配備內置低音炮、兩個被動輻射器及高音揚聲器，可提供 30 W 輸出的強大聲響，更可與另一個喇叭連接以獲得立體聲響，甚至連接多達 100 個裝置以獲得更龐大的音響系統。機身為 IP67 防塵防水等級，採用藍牙 5.4 技術，可輕鬆連接設備之餘，控制按鈕操作簡單， 電池容量為2600 mAh，可在 50% 音量下續航長達 12 小時。Sound Outdoor一共有黑色、藍色、紅色三種顏色可以選擇。

小米Sound Pocket

小米Sound Pocket

小米 Sound Pocket主打輕便易攜， 小得來不影響品質，適合獨處出遊使用，機身為IP67 級防水防塵設定，可提供 5W 輸出，在 40% 音量下支援長達 10 小時的播放時間。不過目前Sound Pocket只有黑色機身選擇。

消息來源：gizmochina