小米2024新品Redmi Turbo 3手機／Redmi Pad Pro平板／開放式耳機

撰文：友條新菜
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小米2024新品｜Turbo 3手機、Redmi Pad Pro平板、開放式藍牙耳機｜小米將於明日(10日)舉辦 Turbo 3 新品發表會，屆時更有Redmi Pad Pro 平板電腦及 Xiaomi 開放式耳機一同發布。

小米宣佈將於明日(10日)晚上舉行 Redmi Turbo 3 新品發表會，據消息指除了新手機之外，屆時更會有開放式耳機和Redmi Pad Pro平板同步發布，即睇新品資訊！

Redmi Turbo 3手機

Redmi Turbo 3 搭載高通 Snapdragon 8s Gen 3 處理器、採用無塑料支架的平面螢幕設計、搭載 1.5K 解析度的平面螢幕，配備狂暴引擎 3.0 和冰封散熱系統。據官方公布，總共有金色、綠色和黑色三款顏色。

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Redmi Pad Pro平板電腦

今次的將會搭載12.1吋2.5K LCD 高更新屏幕、雙鏡頭主相機以及使用Xiaomi HyperOS 系統運行，電池容量為10000mAh。在配件方面， Redmi Pad Pro 將推出鍵盤雙面保護殼及Redmi 觸控筆等配件。

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Xiaomi 開放式耳機

雖然目前未有Xiaomi 開放式耳機詳細資料，不過從官方海報可以看到，今次耳機將會有兩種顏色，耳機為耳掛式設計，配搭扁身耳機盒。這是小米首款採用開放式設計的耳機，看來是為運動時設計，減少耳塞在耳內搖晃的不適。

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