WhatsApp 又再推出新功能，終於都可以向雜亂的對話列說再見。WhatsApp 推出全新「對話列表篩選條件」功能，可以直接從篩選條件中，找到指定的目標對話，省下瀏覽整個對話列表的時間。



以往 WhatsApp 的對話列表，都是按訊息的接收時間排列，最多是置頂的幾個對話框能在最高位置。在多個聯絡人﹑群組的情況下，要找到目標對話也要花一點時間，特別是對於有很多不同工作﹑生活群組的用家。

WhatsApp 推出全新的「對話列表篩選條件」，在對話列表的頂部會顯示「全部」﹑「未讀」﹑「群組」三個篩選條件：

全部：即是現時 WhatsApp 的預設模式，會把所有的訊息一次過顯示，按接收時間排列；



未讀：如果想查看需要跟進或回覆的對話，可以選擇這個選項。畫面上會顯示標示為未讀或未曾開啟過的訊息，方便優先回覆。



群組：可以將所有的群組對話集中歸納，不論是家人每週討論的晚餐內容，還是規劃下一次的渡假行程，都能更輕鬆地找到最想查看的對話，也能看到社群內的群組。



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「對話列表篩選條件」功能，由即日起將陸續向用家推出，於未來幾週內全面生效。之後也會再讓用家一次置頂多達五個對話，並推測 WhatsApp 可能會進一步增加可置頂對話的上限。