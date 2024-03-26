「WhatsApp帳戶將註銷」可疑SMS勿點擊｜近日有關 WhatsApp 的詐騙情況又有加劇的跡象，記者也在月內收到多次聲稱「WhatsApp帳戶將註銷」的 SMS，稍一不慎就有機會跌入騙徒的圈套。守網者亦在 Facebook 專頁破解，騙徒騎劫 WhatsApp 帳戶的手法，並分享3大要點防止帳戶被盜用。



廣發釣魚短訊等目標上釣

現時主要的騎劫 WhatsApp 帳戶手法，都是先用 SMS 廣發釣魚短訊，SMS 內容可能是聲稱 WhatsApp 戶口未驗證；又或像是記者我收到的，聲稱我違反了 WhatsApp 的使用政治，並提供一條連結要求進行驗證，否則該帳戶將會在一段時間後被注銷。遇上以上情況，切記絕對不要點擊任何可疑連結！

假WhatsApp官網連結取得「轉移代碼」

當進入了釣魚 SMS 提供的假 WhatsApp 官網連結後，騙徒會以驗證帳戶為由，要求輸入 WhatsApp 手機號碼。此時，騙徒就會在另一裝置嘗試登入該 WhatsApp 帳號。由於其使用「手機號碼連接裝置」，因此用戶會收到來自 WhatsApp 發出的「轉移代碼」，騙徒便會聲稱「轉移代碼」是驗證帳戶的驗證碼，並要求用戶在假官網中提供代碼。

成功騎劫帳戶

騙徙使用代碼登入後，就會假冒用戶身份，向其他聯絡人要求借錢﹑轉賬﹑購買點數卡等，甚至聲稱幫忙取回 WhatsApp 帳戶，再盜取更多帳戶的登入代碼，擴大詐騙範圍。

3大要點防被Hack

守網者分享，想防止帳戶被盜用，首先要啟用雙重認證功能，提高帳戶登入的難度。如在已連結裝置中，發現不知明的裝置，就應該即時登出，避免帳戶暴露在風險中。最後，當然是不向任何人透露密碼或代碼，亦不要隨意相信聲稱來自官方的 SMS。

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資料來源：FB@CyberDefender 守網者