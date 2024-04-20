iPhone 16 Pro 4大相機升級｜iPhone 16 Pro 將在 9月秋季發布會登場，傳聞 iPhone 16 Pro﹑iPhone 16 Pro Max 的螢幕﹑電池容量﹑晶片都會帶來升級。最近 9to5Mac 亦整理出 iPhone 16 Pro 系列的 4 大相機升級焦點，以往出現的昡光問題好像終於在這一代解決。



升級的超廣角相機

iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 將配備升級的 4800 萬像素超廣角相機，將比現時 iPhone 15 Pro 的 1200 萬像素超廣角相機有顯著的改進。意味著在低光環境中，iPhone 16 Pro 的超廣角相機將有所改善，將提供更多細節和改善的色彩。

擴展光學變焦

目前，iPhone 15 Pro Max 使用新的四棱鏡相機設計，可實現5倍光學變焦和25倍數位變焦。不過，在 iPhone 16 系列上，Apple 將把升級的四棱鏡相機用於較小的iPhone 16 Pro。意味著 iPhone 16 Pro 將提供至少5倍光學變焦和25倍數位變焦。值得注意的是，去年有傳聞稱，iPhone 16 Pro Max 將配備「超長焦潛望鏡超長焦」。這可能實現超過5倍的光學變焦。

防反射塗層

iPhone 相機一直以來都有一問題，就是在太光的拍攝環境中，會產生鏡頭散焦的問題。導致圖像上出現人造物和內部反射產生的散焦。傳聞 Apple 正在測試一種新的「ALD鏡頭塗層技術」應用於iPhone 16 Pro。防反射塗層可以施加在 iPhone 16 Pro 的相機鏡頭上，以最減少內部反射的影響。

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升級的主相機

最後，據報導 iPhone 16 Pro 將使用 Sony 新的主相機傳感器，Sony 最新的堆疊傳感器技術將結合在一層的光電二極體和像素晶體管分離開來。實際捕獲光線的光電二極體在相同的像素尺寸下大幅增大，Sony 聲稱這種傳感器可捕獲比現有相機傳感器多一倍的光線。