iPhone電池用半年仍保持100%電池健康度｜手機電池壽命是很多用家都非常關心的事，甚至直接影響到更換手機的頻率。可是，有什麼方法才能延長電池續航力呢？近日，台灣科技達人「Tim哥」在 YouTube 頻道中，分享了使用 iPhone 15 Pro Max半年，但電池續航力仍然有 100% 的方法。



設定80%的充電上限

YouTube 頻道@「3cTim哥生活日常」分享，使用 iPhone 15 Pro Max 過半年的時間，電池循環次數已有 200 次，但電池健康度仍有 100%。原因是打開了 iPhone 15 Pro 系列新加入的「充電最佳化」功能。

（圖片來源：YouTube@3cTim哥生活日常）

iPhone 用家可開啟「設定→電池→電池健康度與充電→充電最佳化」之後，設定每次充電到 80% 即自動停止。Tim哥指出，不只是他，連同幾位科技媒體朋友挑戰3個月，全部都維持100%電池健康度。雖然一開始使用時，會有電量焦慮的情況，可是習慣後立山３能了解到電量能提供日常的使用需要。

（留意：升級至iOS 14.5後，iPhone將不再以百分比來報告電池健康度）

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另外，Tim哥也提醒，想進一步延長電池健康度，就要避免讓iPhone充電至100%之外，更要避免電池剩不到20%才充電，同時不應讓手機完全無電。而充電時，才盡量不要在 50% 電量的情況下快充，因為以上做法都會令電池長期處在高溫。

資料來源：YouTube@3cTim哥生活日常