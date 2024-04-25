AirPods Pro 2與iOS 17成黃金搭檔　5個新功能體驗智慧無線耳機

對於iOS生態用戶來說，AirPods Pro 2是一款非常好用且智能的TWS耳機。在蘋果正式推出iOS 17後，AirPods Pro 2上又增加了5個新功能。



如果你還沒有開啟它們，AirPods Pro 2的體驗將是不完整的。所以接下來就讓我們趕快看一看如何開啟和使用這5個新功能。

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1、噪聲控制自適應

AirPods Pro 2 最初就提供了三種噪音控制模式。降噪功能可以有效地讓你周圍的世界安靜下來，而當你需要感受外界聲音或者與別人交談時，開啟通透模式可以讓你像沒有佩戴耳機一樣自然。關閉……就是AirPods Pro塞進耳朵裏的自然狀態，它是一種被動降噪，也會有一定的隔音效果。

自適應音頻功能加入後，你可能永遠不再需要手動切換降噪和通透模式。在日常使用過程中，我發現它真的太智能了，可以根據環境條件動態調整降噪和通透模式，以提供當下最佳的體驗。

自適應音頻可讓你在戶外散步的時候享受自然的通透效果，之後到了地鐵裏再無縫調整到降噪模式。而這個過程中，你甚至不會意識到發生了模式切換，因為耳機裏的音頻播放聽起來始終都是一致的。這種感覺真的讓我驚歎不已。

2、對話感知

自從2016年蘋果推出第一代AirPods，藉助自動暫停功能，當使用者從耳朵中取出一隻耳機時即可停止播放，放回耳機後繼續播放。而最新的對話感知功能，同樣省去了手動摘下耳機的操作。

如果你在開啟對話感知功能的情況下講話，此時AirPods Pro 2會自動降低音量（注意，不是暫停音樂）並增強你面前講話者的聲音。並且在發生這種情況時，對話感知還會主動減少你身後的背景噪音。如此一來，你就可以在不觸碰AirPods的情況下，跟別人打招呼或進行簡短的交談。

3、靜音或取消靜音

靜音或取消靜音聽起來可能不像自適應音頻和對話感知那麼令人興奮，但如果你在佩戴AirPods打電話的時使用，你會發現它也同樣很方便。

在通話過程中，你只需輕輕捏一下耳機杆，即可輕鬆將自己靜音。再按一次，即可取消靜音。整個過程無需掏出手機操作，十分便捷。

4、個性化音量

個性化音量依靠機器學習，讓AirPods能夠隨着時間的推移了解環境條件和用戶的聆聽偏好，以自動微調媒體音量。這個功能需要持續使用一段時候後才能有比較明顯的感知。

我的使用感受是，當我從比較安靜的地方來到嘈雜的環境中（或反之），AirPods確實會自己調整媒體音量，但又不會突然把音量調得很大，避免對我的聽力造成損害。

5、降低高音量

降低高音量功能適用於降噪模式（包括自適應）和通透模式，它主要針對於環境中突發的高頻噪音（例如：電鑽聲、汽車鳴笛聲等等）。即便是在通透模式下，AirPods Pro 2的這一功能也可以發揮作用，避免突發的高音量噪音損害你的聽力健康。

iOS 17首先將這些功能引入了AirPods Pro 2。你只需要更新到 iOS 17及以上版本，就可以使用噪聲控制自適應、對話感知、靜音或取消靜音、個性化音量和降低高音量這5個新功能。還等什麼，趕快用起來吧！

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