室內晾衫｜連續暴雨曬衫不乾、細菌暴增100倍、達人教6招防止臭味

香港連日暴雨、連牆身也滲出水份，污糟衣物洗好後在室內晾曬多天也無法乾透，沾手的濕潤感已經夠嘔心了，有時甚至會散發異味惡臭，最終只好全機再洗一次。日本洗衣達人教路，從洗衣機取出的脫水衣物，最好在5小時內徹底曬乾，否則衣物就會在潮濕的環境中滋生細菌！



當潮濕空間遇上殘留污垢＝臭味

受到連續下雨天影響的豈只香港人，早前日媒《女性自身》就訪問了日本花王公司所屬的洗衣專家大貫和泉小姐，解釋洗濯後的衣物，為何會產生臭味，原來衣物上有時會殘留一些洗衣機未能完全去除的污垢，會成為助長細菌繁殖的食物，當細菌排出代謝物，就會傳出異臭，大貫氏更指：「在雨季及潮濕的空間中，細菌更容易生長，衣物產生異味的機會更大。」

穿過的襪子+濕立立的大毛巾＝繁殖細菌

貼身衣物如襪子、內褲上特別多細菌，如果掉進污衣籃後，再「遇上」一條洗澡抹身後濕立立的大毛巾，這根本就是在繁殖細菌，如果再在一般室溫25度左右放置大半大，細菌數將提升100倍，自然會滋生惡臭。她建議衣物最好在5小時內徹底曬乾，否則就算乾淨衣服仍可能在潮濕環境中滋生細菌異味。

大貫和泉提出6個方法，有助防止晾曬物產生異味

大貫和泉提出6個方法，有助防止晾曬物產生異味

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1：洗澡用過的濕毛巾，最好先晾乾再丟入污衣籃。



1：洗澡用過的濕毛巾，最好先晾乾再丟入污衣籃。

2：如果要儲一批衫才會開機洗一次，掉進污衣籃前可以噴一些除菌噴霧。



2：如果要儲一批衫才會開機洗一次，掉進污衣籃前可以噴一些除菌噴霧。

3：襪子和內衣類的貼身衣物，可先用1：1000 稀釋漂白水浸30分鐘，更建議掉入洗衣機前先底面翻轉，等接觸皮膚、沾有較多皮屑、體液分泌物的一面更易於徹底洗淨。



貼身衣物掉入洗衣機前先底面翻轉，等接觸皮膚的一面更易於徹底洗淨。

4：將衣物從洗衣機取出，在曬衫前可以再以人手大力甩4、5次，加強脫水效果。



4：曬衫時可以先大力甩4、5次，加強脫水效果。

5：濕衫不要靠牆邊掛，也不要晾在窗簾軌上，應選擇通風位置晾曬。



5：濕衫不要靠牆邊掛，也不要晾在窗簾軌上，應選擇通風位置晾曬。

6：曬衫時晾掛不同類型衣服的次序也有學問，可將較短、細件的曬在中間，不易乾的厚身棉質衫、毛巾可排在兩旁。如果家中有抽濕機，建議配合使用、加速曬乾衣物。



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