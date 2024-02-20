潮濕回南天抽濕機乾衣晾衫｜香港又來到潮濕「回南天」，連續一星期相對濕度最高可達 100%，除了身體因濕度過高不適，衣服洗完都很難晾乾。日本「Weathernews」網站分享下雨天、朝濕天時節，如何利用抽濕機快速晾乾衣物。



「Weathernews」找來松下電器的家電專家福田風子，分享如何快速烘乾衣服。想衣服快速晾乾，必須滿足溫度、濕度、空氣流通 3 大條件，濕度越低就越容易令衣服變乾。因此，在下雨天或潮濕天，室內乾衣首要解決就是濕度問題。

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抽濕機擺放位置

福田風子指出，除了直接將洗完的衣物放進乾衣機，使用抽濕機是最有效率的方法，再配合適當的抽濕機擺位以及掛衣方法，更能事半功倍。首先，抽濕機的出風口應與衣物之間保持在 40cm 左右的距離，並進行大範圍送風。

抽濕機的出風口應與衣物之間保持在 40cm 左右的距離

掛衣方法｜改變衣服的掛法也能更有效在室內晾乾衣物：

左上起：1）應把衣物由長至短，由外而內掛，形成拱形，以便空氣容易通過；2）大毛巾應該與衣物分開晾，毛巾可參考圖片晾法，兩端不要重疊太多；3）將褲類底面翻轉、以筒型晾乾；4）長的浴巾可以圍起來掛，把抽濕機放在下方，更能充分平均晾乾整條毛巾；5）針織衣料應該放平晾；6）床單可利用兩支晾衫竹去晾、令布料盡量攤開。

Weathernews提供的晾衫秘技圖解

另外，乾衣的位置可以選擇較細的房間，方便抽濕機把室內的濕度盡快降低，最好把濕度保持在 40% 以內。由於抽濕機放在衣物 40cm 左右的距離，因此要注意衣物不應在滴水的狀態，以免水滴入抽濕機內導致漏電短路。

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資料來源：Weathernews JP