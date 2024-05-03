APF精品玩具開倉D2｜5月3日至5日大型玩具店精品在荔枝角D2商場舉行「Animes-Pro Festival」代理品牌聯展，但相信玩具迷最緊張的其實是同期於D2 6樓舉行的「精品玩具感謝祭」玩具開倉，記者已經即時去了一轉，即睇有咩抵買貨品：MG Z高達 Ka版 $250/PG突擊自由高達8百/拉打模型1百起/SHF$60起。



同場6樓玩具開倉｜傳聞有海量Bandai玩具清貨

幾年前01都寫過精品位於荃灣總部的開倉清貨，當時大家都掃到不少好東西，今次展覽期間，精品在D2六樓樓上鋪搞第6次開倉【第六回 精品玩具感謝祭 X 舊角樂】，現場直擊發現有大量平價BANDAI模型，比如MG白盒Ka版Z高達 ＄250、PG 突擊自由＄800，FRS拉打只需100蚊盒，兩款勇者王超合金魂都比市面更便宜。

APF玩具展+開倉D2舉行｜5.3搶CCS EVA／萬能俠、日本名廠劈價貨

PG 突擊自由＄800（鍾世傑攝）

MG白盒Ka版Z高達 ＄250（鍾世傑攝）

但其實記者推薦搶呢盒$720的 PG 奧干色高達mk2，呢一刻香港市面幾乎已絕跡，賣緊1000。（鍾世傑攝）

超合金魂、SHF、Robot魂、BANDAI模型全部劈價（點圖放大睇）

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同場還有大量小朋友、女生玩具精品，比如迪士尼、角落生物、Tom & Jerry、海棉寶寶、Kakao Friends等等（點圖放大睇）

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（以上貨品數量有限、售完即止）



【第六回 精品玩具感謝祭 X 舊角樂】

日期：2024 年 5 月 3 - 5 日 ( 星期五至星期日 )

地點：荔枝角長義街 9 號 D2PlaceONE 6樓

開放時候：03/05（五）：12:30-20:00

04/05（六）：12:00-20:00

05/05（日）：11:00-17:3

