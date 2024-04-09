APF玩具展+開倉D2舉行｜5.3搶CCS EVA／萬能俠、日本名廠劈價貨｜本地大型玩具店精品將舉行「Animes-Pro Festival」代理品牌聯展，當中包括日本 Good Smile Company、壽屋、SQUARE-ENIX、Wave；中國玩具品牌 CCSTOYS、香港的Storm Collectibles、threezero、SOAP STUDIO、Sky X Studio、POSE+等！同場還有名為「精品玩具感謝祭」的玩具開倉，雖然未經官方證實，但記者就八到會有海量BANDAI玩具劈價出清。（正式的劈價開倉貨名單將在不久將來更新，請book mark定本文）



率先買CCSTOYS 鐵魄EVA最終號機、魔神ZERO (原初式樣)合金

今次Animes-Pro Festival 將於5月3日至5日舉行，是由香港大型玩具連鎖店「精品」發起，將旗下一眾代理玩具品牌的新作雲集一堂，類型和數量都相當吸引，當中有未公開發表的灰模、最新作塗裝完成品，又會開放預訂數量有限的會場限定商品！

最新Updated有市面絕版的「鐵魄 魔神ZERO (原初式樣)」超限量發售，之前在7-Eleven 被搶購一空的大眼妹 《燦子 SHO-CHAN》 推出心心眼限定版，還有CCSTOYS的「鐵魄」系列重型合金玩具《新世紀福音戰士》EVA最終號機；Storm Collectibles 的《刃牙》範馬勇次郎、範馬刃牙 (Event Exclusive ver.)及「Terry Bogar 藍色特別版」；Good Smile Company的《勇者系列》、《排球少年》Nendoroiod；ThreeZero 全球首發 「Premium 鏡像柯柏文 特別配色版」。

「鐵魄 魔神ZERO (原初式樣)」超限量發售

APF玩具展+開倉D2舉行｜5.3搶CCS EVA／萬能俠、日本名廠劈價貨

【第一回 Animes-Pro Festival 精品代理品牌聯展】

日期：2024 年 5 月 3 - 5 日 ( 星期五至星期日 )

地點：荔枝角長義街 9 號 D2 Place ONE 2樓 The Space



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同場7樓玩具開倉｜傳聞有海量Bandai玩具清貨

幾年前01都寫過精品位於荃灣總部的開倉清貨，當時大家都掃到不少好東西，而今次展覽期間，精品會搞史上第6次開倉，名為【第六回 精品玩具感謝祭 X 舊角樂】 ，地點就位於同一個商場D2 Place 的6樓，暫時官方未可以透露任何場內劈價品情報，不過記者就八到，應該會有海量BANDAI玩具劈價出清。（注意：以下僅為玩具開倉示意圖、只作參考、非文中活動現場真實圖片，相中產品不一定會在場內有售。）

正式的劈價開倉貨名單將在不久將來更新，請book mark定本文

【第六回 精品玩具感謝祭 X 舊角樂】

日期：2024 年 5 月 3 - 5 日 ( 星期五至星期日 )

地點：荔枝角長義街 9 號 D2PlaceONE 6樓

