在快節奏現代社會，保持心理健康變得越來越重要。適逢5月是心理健康意識月，整理了10個小貼士，教大家如何利用iPhone、iPad和Apple Watch等智能設備，輕鬆實踐保持心理健康的生活方式。



1. 記錄情緒 提升自我覺察

研究顯示，反思自己的心理狀態有助建立情緒感知能力及抗逆力。透過iPhone、iPad和Apple Watch的心理狀態功能，你可以隨時記錄此刻的情緒和每日的心情。長期累積這些寶貴的數據，有助你更深入地了解自己，識別影響心理狀態的因素，如人際關係、睡眠質素和運動習慣等。

2. 進行心理健康自我評估

你可在iPhone和iPad上使用與診所常用的抑鬱症和焦慮症評估量表，了解自己罹患相關疾病的風險。評估結果可以與醫療團隊分享，讓醫生掌握更充分的資訊，提供更適切的建議和治療方案。

3. 每天享受陽光減輕焦慮

研究顯示，每日在戶外活動15至30分鐘可減輕焦慮和壓力，並增加正面情緒。利用Apple Watch的環境光線感應器，你可以追蹤在日照下的時間，並在「健康」app中查看相關數據。對於擁有受管理Apple Watch的家庭成員，你還可以監測他們在日照下的時間。

4. 寫日記培養感恩習慣

「日記」app讓你記錄生活點滴和特別活動，並可加入照片、影片、錄音和地點等多媒體元素，創造豐富的回憶。透過機器學習技術，app會提供個人化的寫作建議和自訂通知，幫助你養成寫日記的習慣。定期反思和練習感恩，已被證實有助改善身心健康。

5. 設定專注模式減少干擾

「專注模式」是一項可協助你減少打擾和設定界線的實用功能。當你需要專注於特定任務時，可以啟用預設的專注模式，如「工作」、「個人」或「睡眠」，也可以自訂專屬的專注模式。啟用後，你可以暫時靜音所有通知，或只允許特定app的通知，讓其他人知道你正在忙碌中。你還可以設定在特定時間、地點或開啟特定app時自動啟動「專注模式」。

6. 練習靜觀呼吸平靜身心

Apple Watch 上的「靜觀」app鼓勵你每日花幾分鐘時間，透過專注呼吸來平靜思緒，達到身心合一的狀態。你還可以製作「呼吸」錶面，時刻提醒自己放鬆和進行深呼吸。

7. 設定螢幕使用時間定期離線

使用「螢幕使用時間」功能，你可以在想暫離裝置的期間封鎖app和通知，例如在用餐或就寢時間。你可以為整個app類別(如「遊戲」或「社交網絡」)和個別app設定使用時間限制，培養健康的數位使用習慣。

8. 利用降噪耳機享受寧靜冥想時光

AirPods Pro和AirPods Max搭配主動降噪功能，是進行冥想的絕佳夥伴。透過隔絕外界噪音和干擾，你可以更專注於冥想練習，放鬆身心，減輕壓力。

9. 訂立個人化睡眠時間表改善睡眠質素

睡眠在維護身心健康方面扮演著關鍵角色。Apple Watch和iPhone上的睡眠功能不僅可以追蹤睡眠數據，還能幫助你訂立作息時間，培養規律的睡眠習慣，即使在最繁忙的日子也能達成睡眠目標。

10. 多到戶外活動提升心情

研究顯示，心理健康、體能活動和戶外活動時間之間存在密切關聯。利用Apple Watch記錄步行或遠足的運動數據，並在「健康」app中查看，激勵你多到戶外活動，提升身心健康。

總結



透過iPhone、iPad和Apple Watch等智能設備提供的各項功能，可以更輕鬆地實踐有益心理健康的生活方式。從記錄情緒、設定專注模式，到培養感恩習慣和改善睡眠質素，這些小貼士都能為大家身心健康帶來正面影響。