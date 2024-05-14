M2 iPad Air 6 13吋開箱實測！Apple 最新推出的兩款 iPad 系列中，雖然 M2 iPad Air 並不是最焦點的那一款，可是仍有很多處用日常使用需要的用家留意，畢竟並非所有用家都需要使用 iPad Pro 的強大性能。較多時間使用 iPad 來打機﹑煲劇﹑文書處理的話，今代 M2 iPad Air 到底值不值得入手呢？



同樣是那個外觀設計

首先談談 M2 iPad Air 的外觀，如果期待每一代都有大改動的話，那可能會有一點小失望。與前代 M1 iPad Air 在外型上幾乎沒有太大區別，但亦一處值得一提的小改變，就是前置鏡頭的位置改了。

M2 iPad Air 6 13吋的包裝也沒有甚麼大變之（陳錦洪 攝）

在新款中，前置鏡頭被移至平板的側邊，這樣就能在視訊通話時，打橫放置也能讓鏡頭對準自己，操作上更加人性化，方面開會時橫置使用。在顏色方面，M2 iPad Pro 取消了粉紅色的選項，只保留了太空灰、星光色、紫色和藍色，共四種顏色可選。

iPad Air 6 有太空灰、星光色、紫色和藍色，共四種顏色可選。

13吋螢幕成最大賣點

M2 iPad Pro 要提的最重要一點，當然是新增了 13 吋的大尺寸機型選擇，為喜歡大螢幕的用戶提供一個更便宜的選擇。記者實測的正是 13 吋的機型，一打開時還真以為手上拿的是 iPad Pro。2732 x 2048 解像度（264 ppi）螢幕，升級 600 尼特最大亮度，不管用來打機﹑睇片，都有以往的 iPad Air 無法比擬的體驗。

記者實測的正是 13 吋的機型，一打開時還真以為手上拿的是 iPad Pro。（陳錦洪 攝）

+ 1

記者實試用來睇 Netflix﹑Apple TC+ 時，串流下載速度比上代更快，可是仍使用 LED Liquid Retina 螢幕，在黑色的處理上確實沒有 iPad Pro 的 OLED 效果好。不過，光是升級做 13" 螢幕這一點，對於喜歡使用 iPad 在家煲劇的用家來說，已經是上一代完全比不上的享受。

至於打機方便，升級使用 M2 晶片讓遊戲都更有表現，試玩《全明星街球派對》﹑《JUMP：群星集結》，在開盡最高畫質的情況下，畫質和流暢度都非常滿意。雖使用 3D Mark Wild Life Extreme 測試，平均 fps 仍只有 33.1，但測試結果已經比 M1 iPad Air，甚至 上代 iPad Pro 的 30.2 fps 都高，對於大部分玩家來說都已經非常足夠。

M2 效能理想

除了尺寸和鏡頭位置的小改動，硬體規格上 M2 iPad Air 也有了驚人的大進步。升級到 M2 處理器，比起前代 M1 版本，效能提升了 50%，無論在遊戲、影音娛樂還是辦公室應用都將有絕佳的流暢體驗。

+ 3

不論使用 Antutu，還是 Benchmark 跑分，在單桃和多核的表現中，都比 M1 版本提升很多，連 GPU 都達到 41903 分，比起 M1 iPad Air 和上代 iPad Pro 都有近兩倍的躍進。

👇👇 M2 iPad Air 與 M1 iPad Air 規格性能比併👇👇

儲存更多選擇

另一項值得關注的改動，就是儲存容量的調整。上代 iPad Air 只有 64GB 和 256GB，對於愛拍照或下載影片的用家來說絕對不夠。M2 iPad Air 的入門儲存容量已經從 64GB 提升到 128GB ，同時也增加了高容量版本的 256GB﹑512GB和 1TB 的選項，為用家提供更多靈活選擇。

在影像拍攝方面，前後置鏡頭的規格與上代相同，分別是 1200 萬前置超廣角和 1200 萬後置廣角鏡頭，亦新增了人物中心對焦等AI智能拍攝功能。不過值得一提的是，Apple 聲稱 13吋 M2 iPad Air 的喇叭聲響，會比 11 吋版本的出力更佳，低音表現更為強勁,對愛看電影的用戶是一大福音。

Apple Pencil Pro完全配合使用

新推出了 Apple Pencil Pro，通過手勢操控和智能切換功能，大大提升了手寫繪圖的體驗。現時只有 M4 iPad Pro 和 M2 iPad Air 能支援 Apple Pencil Pro，記者亦實試了 Apple Pencil Pro，在同樣沒有螢幕保護貼的情況下， Apple Pencil Pro 在繪圖時手感更貼近螢幕，在螢幕上滑動時亦更流暢。

+ 1

同時還有新款 Smart Folio 保護套，能夠磁吸平穩固定在 M2 iPad Air側邊，營造出舒適的多角度視野。可是，最新款的 Magic Keyboard，就只有 M4 iPad Pro 能支援。

總的來說，M2 iPad Air 是一款性能出眾、功能強大的新品，而且 CP 值高，適合日常使使用需要。相較於入門級的基礎 iPad 和高階的iPad Pro，M2 iPad Air 很好地駕馭在中端平價位置，特別是推出 13" 版本後，更是追求高性價比的用家理想之選。