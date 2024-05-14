M4 iPad Pro 2024 13吋開箱實測｜Apple早前公布推出了全新設計的 iPad Pro 2024，無疑是將 iPad 的科技推向了一個新的高峰。它採用了最新的 M4 處理器，並將螢幕升級為 Ultra XDR Retina 顯示屏，提供了驚艷的視覺體驗。



記者實際測試後發現，13 吋的 Ultra XDR Retina 顯示屏即使在強烈陽光直射下也能保持充足的亮度，無論是觀看影片、修圖或剪輯影片，畫面都非常清晰鮮豔。新款 iPad Pro 在各方面都有突破性的創新，帶來不少驚喜。

M4 iPad Pro在多方面都有不少提升

纖薄輕盈的 Pro 級設計

新款 iPad Pro 採用了 Apple 有史以來最薄的設計，11 吋版本僅有 5.3mm，而 13 吋版更薄至 5.1mm。重量也更輕，11 吋版本不到 1 磅重，13 吋版比上一代輕了超過 1/4 重量，攜帶更加方便。連同 Magic Keyboard，整體重量也降到了 1.2 kg左右，攜帶更加輕鬆。雖然變得更薄更輕，但強度絲毫未減。機身採用 100% 再生鋁金屬，並提供銀色和全新的太空黑兩種精美外觀。

M4 iPad Pro只對應最新版Magic Keyboard及Apple Pencil Pro

震撼視覺的 Ultra XDR Retina 顯示屏

Ultra XDR Retina 顯示屏採用突破性的雙層 OLED 面板設計，將兩個 OLED 顯示屏的亮度結合，提供令人驚嘆的全屏幕亮度表現。峰值亮度可達 1600 尼特，在 HDR 照片和影片中呈現出強烈的高光細節；全螢幕亮度可達 1000 尼特，讓照片和影片更加生動飽和。超高的 2,000,000:1 對比度，能展現出深邃的黑色和極致的動態範圍。搭配 ProMotion 自適應更新率、P3 廣色域、原彩顯示和抗反射塗層，Ultra XDR Retina 顯示屏堪稱是世界上最先進的顯示技術。

就算在室外時，雙層 OLED 設計的屏幕仍然非常亮麗。

怪獸級性能的 M4 處理器

為了支援全新的輕薄設計和突破性的 Ultra XDR Retina 顯示屏，iPad Pro 搭載了新一代的 Apple Silicon——M4 處理器。採用第二代 3 nm製程技術，即使在超薄設計中也能提供令人難以置信的效能表現。（以下各系統app跑分分數）

Geekbench 6 的跑分測試中，M4 的單核分數高達 36xx 分，多核更衝上 14500 分，GPU 分數從上代的 44000 分一舉提升到 55000 分。安兔兔跑分甚至來到 28 萬分，可說是平板電腦效能之王，媲美一般高階筆電。記者實測遊玩 3A 大作如《原神》、《暗黑破壞神》都能輕鬆跑滿 60fps，連《Death Stranding死亡擱淺》都有媲美電腦版的畫質表現。

M4 iPad Pro 2024細節以及重量比較

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直覺創作的 Apple Pencil Pro

全新設計的 Apple Pencil Pro 新增了更多功能，讓它與iPad Pro成為絕配。記者實測發現，透過感壓筆杆可以快速叫出工具選單、旋轉筆桿可改變筆刷角度、觸覺回饋讓每個動作都能得到確認，就像在使用真實的畫筆一樣。接下來各大 APP 也紛紛支援這些新功能，讓註記、做筆記和創作更加直覺。透過尋找功能，還能輕鬆找到 Apple Pencil 的所在位置。

Apple Pencil Pro

重新設計的 Magic Keyboard

搭配新款 iPad Pro，Magic Keyboard 也迎來了重新設計。採用懸浮式鍵盤設計，加入鋁合金掌托，配備更大的玻璃觸控板並支援觸覺回饋。新增的 14 個功能鍵讓用家能快速存取各種控制項，例如螢幕亮度和音量。提供銀色搭配白色外殼，以及太空黑搭配黑色外殼兩種配色。

全新設計的Magic Keyboard

生產力再進化

前置鏡頭改到中央上緣，讓使用視訊會議時的視角更加自然。配合 Final Cut Pro 新增的多機即時剪輯和外接 SSD 直接剪輯功能，讓 iPad Pro 成為影片工作者行動剪輯的絕佳工具。其他如 Stage Manager、外接顯示器、參考模式等 iPadOS 17 的強大功能，也讓 iPad Pro 在生產力上更上層樓。

最新更新的Final Cut Pro對應直接外置SSD上剪片

M4 iPad Pro規格及售價一覽表