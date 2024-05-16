消委冷氣機14款變頻式窗口機測試｜又到開冷氣的日子，冷氣機用舊了，或想換更慳電的款式，剛好可以參考消委會最新的冷氣機測試結果。消委會測試發現，部分冷氣機的能源效率對比起聲稱的相差了高達 23.4%，就算是一級能源效益標籤，效率也頗為參差。



消委會市面上找來 14 款 1 匹變頻式窗口機，全屬於淨冷型，沒有暖氣功能，售價為 $3,669～$7,650 之間不等。14 款 1 匹變頻式窗口機的聲稱製冷量都相近，由 2,500kW～2,780kW 不等，因此正打算入手 1 匹窗口冷氣機的話，以下的測試結果非常值得參考。

5款冷氣的製冷量比聲稱低

消委會在最大負荷狀態下進行測試，發現有 9 款冷氣機的製冷量高於聲稱的數值，相差幅度在 1.4%～5.4%，獲得 5 評分。可是，當中有 5 款的製冷量比聲稱的數值低，相差幅度介乎在 1.7%～4.9%，因此只有 3.5 評分。雖然製冷量有差距，但仍在強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法容許的 10% 公差範圍內。

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3 款冷氣的能源效益級別略低於標籤

消委會找來的 14 款冷氣機中，主要是 1~2 級的能源效益標籤，可是測試發現了有 3 款冷余的能源效率，比標籤上所顯示的略低一點，計算出只有 2 級，包括菱機﹑開利﹑東芝的冷氣機。可是，與以上的製冷量情況一樣，測試的差異還在強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法容許的 8% 公差範圍內。

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估計每年電費

開冷氣最怕就是電費貴，消委會使用測試結果，按每年開冷機共 180 天，每日 12 小時，以每度電 $1.6 計算，每年使用的電費約在 $763～$1,029 不等。消委會建議，想更慳電的話，就不應該把冷氣機安裝在陽光直射的地方，同時使用時拉上窗簾避免陽光直射到室內。另外，可以使用電風扇配合作用，調高冷氣的溫度，節省電力。