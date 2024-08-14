時變頻冷氣連開100小時電費一定好甘？夫妻檔YouTuber實試結果超乎意料｜天氣持續酷熱，冷氣長開下去究竟要畀幾錢電費？台灣YouTuber「1620夫妻生活」就直接拍片做實驗試畀你睇，二人在家中連續開動100小時變頻冷氣，實測耗電量及最終須付電費，得出的結果令人非常震撼。



「熄得其反」

「1620夫妻生活」表示現在天氣愈來愈熱，但父母跟一些年老的公公婆婆，卻為了節省電費不敢長開冷氣，甚至還開2小時關2小時，覺得熱再開2小時，以為可以節省電費。他們認為這種做法是反而更浪費電力，但老人家就是不懂，才決定做一個實驗，以數據去說服他們甚麼是「熄得其反」。

一級變頻冷氣非一定慳電！網民做錯一事收天價電費｜即睇慳電貼士

https://www.youtube.com/@1620 影片截圖

先來看看資料，實驗首先在「1620夫妻生活」家中進行，他們安裝了一部適合6至8坪空間的2匹變頻冷氣機（1坪 = 35.714平方呎／8坪＝285.6平方呎），分別進行「持續開機」及「定時關機」兩套使用法，對比那一個用法更慳電：

6月24日-26日每晚10點至早上8點共用30小時：平均每小時耗電0.41度

6月27日至7月2日連續開動了116小時：平均每小時耗電0.367度

https://www.youtube.com/@1620 影片截圖

另外為求準確，「1620夫妻生活」再在2-4坪的Studio（142.8平方呎）再進行實驗：

6月26日早上9點27分至晚上11時12分連續開動13小時：平均每小時耗電0.354度

6月27日至7月2日連續開動了119小時：平均每小時耗電0.35度

結論：只是離開室內3小時，不關冷氣反而更慳電

他們更分享了一個數據，指工作室方面短時間運轉3小時，平均耗電量高達0.68度，換言之變頻冷氣機連續開動時間愈長，其耗電量會持續下降。原來因為變頻冷氣會因應設定溫度去調高／降低運轉功率；關機後室內溫度回升，幾小時後重新開機，冷氣就需要高強度運輸、大量製冷以令室溫下降，因此增加耗電量。

變頻冷氣慳電｜網民換新機開25度也不涼、原來做錯1事+熱又超耗電

https://www.youtube.com/@1620 影片截圖

開冷氣每小時僅花4毫幾，呼籲老人家不要捱病

片主結論是換一部性能好的變頻冷氣非常重要：「使用時長比舊款冷氣多十幾倍，但電費只是貴多一倍」更呼籲網民睇完片將結果分享給省錢不捨得開冷氣的長輩，原來只要使用能源效益分數高的變頻冷氣，每日開10小時電費也不過HKD $4（以台灣計／香港要睇你用港燈定中電），平均每小時不過4毫子。當然，一日24小時、長開一個月電費一定是不會「低」的，但省錢死忍不開冷氣，最終捱到睇醫生，其實又傷荷包又修身、得不嘗失。

消委冷氣機14款變頻式窗口機測試｜公開每天電費 3機效益不乎事實

+ 3