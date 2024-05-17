iPad Pro M4 壓力測試勝過上一代 彎曲玻璃碎後仍可使用、拍攝

撰文：友條新菜
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iPad Pro M4 壓力測試勝過上一代 彎曲玻璃碎後仍可使用、拍攝｜新款M4 iPad Pro上市，YouTube 也出現iPad Pro的壓力測試影片：JerryRigEverything和AppleTrack兩個YouTube頻道均發布了新款iPad Pro彎曲測試影片，一齊睇測試結果啦！

新一代iPad Pro其中一個賣點是超薄！很多人第一時間就擔心，會不會很易折曲損壞？YT頻道 AppleTrack 對 M2 iPad Pro 和新一代M4 iPad Pro 進行了相同的彎曲測試，M2 iPad Pro 於相機的角落有明顯的彎曲；相比之下 M4 iPad Pro 幾乎毫髮無傷。而JerryRigEverything 更稱讚M4 iPad Pro 有黑魔法等級的完整結構，不過M4 iPad Pro 並非全無缺點，它在垂直彎曲時容易因壓力而塌陷，這也許是因為新的加固軸線受力加上底部充電口弱點所致。

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2022年的iPad Pro屈曲後會影響顏色顯示(AppleTrack)
2022年的iPad Pro屈曲後卻不會影響顏色顯示(AppleTrack)

雖然iPad幾乎在任何壓力下會出現彎曲，但在大多數情況下會恢復到正常形狀。測試時需要使出超乎日常使用的正常力度，才能讓它永久彎曲。令人震驚的是，即使受到極端的彎曲後玻璃表面非常彎曲且破碎，iPad 仍能繼續運作，包括攝影機和觸控螢幕。雖然今次實測iPad的表現不錯，不過若然將 iPad 放在背包或厚書下，還是要小心。

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