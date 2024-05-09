iPad Pro iPad Air 不再送蘋果貼紙｜幾千﹑過萬元買 Apple 產品，開箱那一刻，從撕開包裝已經是一種體驗。由 Steve Jobs 時期開始，買 iPhone﹑iPad﹑Mac等，都會在盒內附送一張 Apple Logo 的貼紙，可以說是其中一樣果迷非常喜歡的信仰之物。可是，如今買新的 M4 iPad Pro﹑新 iPad Air，就不再有附送的 Apple Logo 貼紙。



外媒指出，由 M4 iPad Pro 和 M2 iPad Air 開始，Apple 產品盒內就不會再附送 Apple Logo 貼紙，原因正是為了在 2025 年前，盡量去除產品包裝上，使用的塑膠物料，做到 0塑膠料包裝，當中包括膠袋﹑盒內標籤﹑貼紙等。

領取Apple Logo 貼紙方法

以往只要買 iPhone﹑iPad﹑Mac等，盒內都能直接得到 Apple Logo 的貼紙。在新政策下，如果還想要貼紙的話，就要在門市購買，並直接問 Apple 店內職員，每間 Apple Store 都仍會準備一定數量的貼紙，而網上購買的話，就無法要求附送貼紙。

為什麼說 Apple 貼紙是一種信仰？送貼紙的文化可以追溯到70年代 Apple 換 Logo 時，Steve Jobs 與團隊成員正在規劃 Apple II 電腦的發布，作為史上最早支持彩色顯示的電腦之一，為了要展現 Apple II 的特色並推動銷售，Steve Jobs 認為必須調整印在電腦上的 Logo，於是找 Regis McKenna 廣告公司，把原先的 Logo 設計太為複雜難以記憶，改成現時的圖案。

+ 9

而當時是貼紙文化的巔峰時期，許多青少年都喜歡蒐集貼紙，用來表達自我風格和認同。把 Apple Logo 做成貼紙放在產品中，用家有機會把 Logo 貼在很多意想不到的地方，可以增加曝光機會。