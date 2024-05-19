選購冷氣機匹數｜很多人都會抱怨冷氣機不夠凍，明明已經調到 16°C也還是覺得不涼，甚至有人新買一部冷氣機，就覺得冷房能力不足。這有機會與冷氣機的性能無關，甚至冷氣機能完全正常運作，也會出現冷房能力不足的問題，專家指出原因在於使用錯誤匹數的冷氣機。



台灣家電專家在 Facebook@「強老闆的升級人生」分享，冷氣機不夠凍，排除掉冷氣機本來的問題外，有可能是選擇冷氣機時出錯有關。冷氣機的冷房能力，主要是與千瓦（kW）來決定，當冷氣機的千瓦（kW）越高，冷氣的製冷能力就越高。當用家使用的室內空間面積較大，但選擇的冷氣機千瓦（kW）太低，就會出現調到 16°C也覺得不涼的問題；相反，在面積較小的空間，使用千瓦（kW）過高的冷氣機，就會出現耗電問題。

Facebook@「強老闆的升級人生」教路，只要用一個公式，就可以計算出室內空間要選擇那一款冷氣機：

把千瓦數除0.64＝冷氣最大適用的坪數



如冷氣機是 5.2 千瓦，計算後最大的適用的坪數就是8坪的室內空間，即約288呎。



家電品牌實惠也曾分享，香港人比較常用的單位，冷氣機的匹數按室內面積（平方呎）的對照表：

面積（平方呎） 匹數

0 - 70 3/4

80 - 100 1

110 - 150 1½

160 - 200 2

210 - 250 2½

260 - 300 3



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開冷氣必備法寶

台電曾分享，想冷氣可以更快涼﹑更慳電的話，可以使用循環扇把冷氣吹到空間每個角落，這能有效讓空氣流通。而最佳的循環扇擺放方法，就是放在放在冷氣機正下方，並往對角的方向吹，就能帶動空間內的冷氣循環。

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資料來源：pricerite﹑facebook