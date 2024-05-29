裝變頻冷氣機電費漲3千！達人教定頻機神奇吹法！電費兩月500有找｜自從變頻冷氣機面世後，一般理解是機價雖然較貴，但長遠計可以減輕電費支出，貴買平用。台灣1家6口住家，全屋更換了2部變頻式冷氣機，2個月後收單，電費竟反升1.2萬新台幣（約2,900港元），後來向YouTube「空調小教室」冷氣達人「老柯」求救，師傅解釋事主冷氣裝錯在「西斜」方向，反建議選用定頻冷氣，並傳授「神奇吹法」，指電費可慳8成？



西斜直曬開冷氣電費貴

事主安裝新冷氣已經花了大筆錢，收到電費單後更加吐血，於是向YouTube「空調小教室」冷氣達人「老柯」求救，老柯分析個案問題所在：

1）原來苦主因單位方向所限，冷氣機全都安裝在「西斜」位置，因即單位窗戶向西，午後開始會被日光直曬，無論外牆式室內溫度都會較高，所以需要長期設定在22度，才有涼意，因此冷氣機持續處於高運轉狀況，電費自然會飊升。

hk01圖片

2）事主可能購買了廉價的貼牌冷氣機，製冷成效較差。指出如果資金有限，與其買劣質的貼牌變頻式冷氣機，不如買一部品牌有口碑的定頻冷氣機。（香港電器鋪比較少這類貼牌機，但要小心淘寶買冷氣時選購了這類產品。）

「空調小教室」影片截圖

神奇吹法電費省8成

「老柯」傳授了一套他自己用過的「神奇吹法」，指照住步驟開機，用定頻冷氣機2個月只需2000元電費（$484港元）。

回想過去也曾住在2樓的「西斜樓」，因為沒錢買冷氣，向當時任職的電氣鋪老闆要了一部使用超過20年以上舊式窗口冷氣機，但因為識得用「神奇吹法」，每日開12個錢、放假更開足全日，但2個月電費卻只需2000元（$484港元）。老柯指秘技最啱「西斜樓」、「天台屋」住戶使用，而且亦適用於變頻冷氣機。

1）剛開機時風量開到最猛、但溫度要設定到最弱

剛開機時風量開到最猛、但溫度要設定到最弱

2）等開始感到有涼意時，就將風量校到最弱，令冷氣機頭不會一直重複開動

延伸閱讀，除了老柯指出的「西斜樓」、「貼牌機性能差」的問題，很多用戶在選購冷氣時買錯匹數，馬力不足次冷氣機長期處於高度運轉狀況，那究竟條數點計？專家教一公式 正確計算選購最啱冷氣機匹數

「強老闆的升級人生」教路，只要用一個公式，就可以計算出室內空間要選擇那一款冷氣機：

把千瓦數除0.64＝冷氣最大適用的坪數



如冷氣機是 5.2 千瓦，計算後最大的適用的坪數就是8坪的室內空間，即約288呎。



家電品牌實惠也曾分享，香港人比較常用的單位，冷氣機的匹數按室內面積（平方呎）的對照表：

面積（平方呎） 匹數

0 - 70 3/4

80 - 100 1

110 - 150 1½

160 - 200 2

210 - 250 2½

260 - 300 3



內文參考來源：空調小教室 ／ 強老闆的升級人生

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