iPhone 16九款配色曝光｜將在 9 月推出的 iPhone 16 系列，將會提供多種新顏色選擇。目前有關兩大系列的iPhone 16 傳聞顏色，多達 9 種。當中，iPhone 16 Pro 系列的新鈦金屬顏色，取代現時的藍色鈦金屬色，或有機會成為新一款最有炒賣空間的機型。



郭明錤的最新報告指出，即將推出的 iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 將提供黑色、白色﹑原色、玫瑰色鈦金屬。換句話說，現有的藍色鈦金屬將被新的玫瑰色取代。Apple 在 iPhone 15 系列中，沒有推出金色選項，讓一些果迷感到驚嚇，畢竟從 iPhone 5S 到 iPhone 14 Pro，金色一直是熱門的配色之一。

郭明錤的說法與此前國內流出的傳聞相符，稱現有的藍色鈦金屬將不再出現在 iPhone 16 Pro 陣容中，改為推出新的玫瑰色鈦金屬。不過，亦有一個消息來源聲稱，黑色鈦將被替換為「深空黑色」，據說與 iPhone 14 Pro 的配色相似。

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另一個來自韓國的傳聞則聲稱，Apple 為 iPhone 16 Pro 機型採用改進的鈦金屬表面處理和著色工藝。新的工藝將使 iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 看起來更加光滑，比採用拋光表面處理的 iPhone 15 Pro 機型更亮麗。

至於基本款式的 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus，郭明錤預測將有 5 種顏色：黑色﹑白色﹑綠色﹑粉紅色﹑藍色。外觀設計大致與 iPhone 15 相似，只有雙鏡頭模組將從對角組合，改成垂直排列。

資料來源：MacRumors