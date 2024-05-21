7 Eleven 由5月22日推出《Pokemon》系列印花換領精品「Pokémon立體砌圖」，記者上星期趁某大學同人活動日，帶了這套7仔《精靈寶可夢》精品，給香港Cosplay界、地下idol圈知名的Pokemon愛好者龍仔率先試玩。



全套35款「Pokémon立體砌圖」

首先來看看今次印花換領品的主角：全套35款「Pokémon立體砌圖」，當中包括30款電屬性、火屬性、水屬性、草屬性、一般屬性、其他屬性的寶可夢，龍仔（IG：小谷津ドラゴン）自細就玩Pokemon大，房間擺滿小精靈公仔，當發現立體砌圖中有4隻她最愛的Pokemon：卡比獸、啟暴龍、耿鬼、百變怪，已經愛不惜手：「平時換購精品都只得比卡超、伊貝呢類主要角色，今次有成35款好齊人，連朱／紫的狗仔包、水潤鴨都有，一定要換齊佢。」（5月22日起、購物滿$25+$2換1包）

全套35款「Pokémon立體砌圖」（鍾世傑 攝）

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龍仔選出4隻最愛的Pokemon：卡比獸、啟暴龍、耿鬼、百變怪。（鍾世傑 攝）

龍仔喜歡Pokemon有：卡比獸、啟暴龍、百變怪等。（鍾世傑 攝）

5款閃令令別注版

35款立體砌圖中，有30個基本款，而元祖御三家妙蛙種子、小火龍、傑尼龜，比卡超及超夢再有5款「閃令令別注版」。所謂立體砌圖，其實都好易砌，完全不需要工具，徒手從印刷精美的厚卡中取出3層立體圖案，加上3條小駁件，就可以經成有立體層次的Pokemon die-cast圖案卡，龍仔很喜歡小智的配音員松本梨香，所以親手組裝了小智最佳拍檔比卡超。

龍仔很喜歡小智的配音員松本梨香，親手組裝了小智最佳拍檔比卡超。（鍾世傑 攝）

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99蚊換巨大化「精靈球收納盒」

同期7-11還有幾款《Pokémon》精品發售，比如任何消費加$99，就可以換取巨大化「精靈球收納盒」，它是一個附有手挽的硬質地拉鏈盒， 購買時附有一個紙托，有35個插口方便收納全套「Pokémon立體砌圖」，當然亦可以抽走它，當成一般口袋裝其他物品。

任何消費加$99，就可以換取巨大化「精靈球收納盒」（鍾世傑 攝）

儲印花免費換領3款超Q立體背囊

同步還有胖丁、妙蛙種子毛毛背囊，以及Pokémon訓練家圖案背囊，三個袋的容量雖然不算很大，但龍仔就覺得圖案背囊夠女仔去一日街用：「佢都有一個外袋，可以放鎖匙、八達通。」而兩個公仔頭包包，毛毛料＋漲卜卜手感很討喜，把玩時龍仔還發現原來背帶可以拆走，轉換成斜孭袋使用。（由5月22日起，每換1張「立體砌圖」，包裝內會附有印花1張，集齊25張印花即可免費預訂「訓練家背囊」1個，顧客可自行揀選喜愛款式、取貨日期由2024年6月5日起。）

妙蛙種子毛毛背囊（鍾世傑 攝）

Pokémon訓練家圖案背囊、胖丁毛毛背囊（鍾世傑 攝）