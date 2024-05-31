電視推薦｜一文看清2024　電視機選擇攻略

煲劇、打機、睇波時想有更佳體驗、畫質更細緻、畫面更流暢，除了選擇最新款的智能電視之外，亦有很多細節事項要注意，例如解像度、螢幕類型、安全性都是重要考量！揀對才可以得到最佳視覺體驗！市面電視機選擇繁多，到底應如何選擇？即看內文了解2024智能電視推介。



電視機選擇 三大重點要考慮

不少人選擇智能電視時，可能只想到電視解像度，解像度固之然重要，但是還要考慮到光源與安全問題。

電視解像度 8K將成未來主流

目前，4K解像度是主流標準，但隨科技不斷進步，以及大眾對畫質的追求更高，8K解像度電視在未來幾年內將成為更普及的選擇。8K 影像其實是4K的4倍，而非2倍，畫質會更為細緻。8K的串流內容已開始於YouTube上提供，儘管大部分的內容都只限於4K，但坊間已有些電視可以利用AI 技術，將4K畫面提升到8K。8K AI 高解像度提升Pro ，將4K觀影體驗提升至8K ，用戶可享受超越傳統4K 電視的1.8倍影像清晰度和細節，並獲得90%接近原生8K的體驗，影像更細膩，線條更銳利，而且立體感更強，畫面更真實，帶來有如置身其中的沉浸式體驗。若今年考慮更換電視，8K將比4K更為划算。

光源影響體驗 螢幕類型要考慮

而香港住屋環境有限，多數家居的電影機擺放位置都只能靠近窗邊，在日間看電視時，窗外光線太強，或令電視畫面灰暗模糊，建議選擇具有充足光度的電視。Neo QLED使用Mini LED背光技術，Mini LED 尺寸是一般LED的四十份之一，密集的背光mini-LED排列，可以令光度大幅提昇，就算日間觀看電視都不會影響畫質。

倘若現時放置位置令電視經常反光，選擇具有防反光塗層或啞面設計的電視機，就可以完全避免了反光問題。而今年，亦有品牌於OLED電視上採用啞面設計，加上近年OLED技術令光度也有顯著提升，即使放置在靠近窗邊的位置，觀賞體驗也不會受到影響。

而在沒有額外光源的情況下，OLED電視的畫面由自發光像素組成，每個像素都可以獨立控制。當畫面變得太暗或純黑時，像素光源可以單獨關閉。此外，部分電視使用了量子點技術，可以呈現豐富的像素色彩，提供更好的色彩還原度，營造更佳的電影觀賞體驗。配合今年熱門的AI人工智能系統（NQ4 AI 第二代處理器），畫面對應反應更快，將OLED的表現發揮得更好。

點止電視咁簡單 勿忽視安全隱患

現時智能電視已非純娛樂播放工具那麼簡單，隨著智能電視的功能和互聯網連接能力的增加，智能電視就如一部電腦一般，會儲存不少個人資料，例如信用卡資料等，相應的安全隱患也變得更加複雜和不能忽視。最近就有智能電視系統爆出安全隱患，駭客利用漏洞輕易入侵系統，並竄改不同的權限，這對家居保安帶來了危險。

在選擇智能電視時，不要只關心市面電視推介是否夠高解像，該品牌及型號智能電視的安全技術是否全面亦是關鍵考量。其中，Samsung智能電視就擁有一項全面的安全技術Samsung Knox。這項技術能確保家庭環境能夠保持連接並獲得全面的保護。它會主動即時偵測潛在的駭客威脅，並在Tizen作業系統中檢測和標記任何未經授權的篡改。當出現這些非法活動時，它會通知和提醒用戶。同時這項即時保護技術可以為正在運行的軟件和敏感數據提供無時無刻的網上保護，透過Samsung Knox Vault的安全連接以及聯邦信息處理標準（FIPS）等認證相結合，確保這些加密技術被安全地執行。用戶的數據以加密形式安全地儲存，並且這種數據保護機制也適用於靜態數據和傳輸中的數據，以確保無縫保護用戶的個人資料。

不同需求 對應不同電視

雖然現時智能電視機的功能增加了不少，但其主要目的離不開睇戲煲劇、睇波及打機，選擇時應針對個人需要入手，才能得到最佳體驗！

睇戲、煲劇 色彩對比按個人喜好選擇

每個人對於睇戲和煲劇時的色彩對比有不同的喜好。對於那些追求高動態範圍（HDR）效果的用戶，Neo QLED是一個理想的選擇。Neo QLED採用Mini LED平板技術，比普通矩陣技術多出1.5倍的照明區域。Mini LED的原理是通過使用大量小型LED背光燈來照亮顯示屏。每個Mini LED都是一個獨立的光源，比傳統LED更小。這種小型LED能夠提供更精細的區域控制，使得顯示屏能夠實現更深的黑色和更高的峰值亮度。此外，Mini LED還可以針對高光位置進行精準而局部的發光效果，提供更出色的HDR效果。這種技術特別適合於睇戲和煲劇時顯示高對比畫面。

另一方面，OLED技術在色彩對比方面也有其優勢。OLED顯示屏上的每個像素都可以獨立控制，並具有自發光能力。當畫面呈現極端的光暗對比時，像素能夠單獨調節光暗，這使得OLED能夠呈現更細膩的細節。此外，一些OLED電視還使用了量子點技術，這進一步提升了像素的色彩還原度，使得顯示的色彩更加豐富。

追劇不再反光 電視推介：

OLED: S95D

• 最新 OLED防反光技術，減少眩光，減少干擾

• NQ4 AI第二代處理器帶來極致像素昇華

• OLED HDR Pro: 過由量子點驅動的尖端自發光像素，讓你可盡享比以前更

精準、更純淨和更明亮的畫面。

• 內置 Samsung Knox安全技術

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色彩細緻身處其中 電視推介：

Neo QLED: QN90D

• Mini LED 技術配合 NQ4 AI第二代處理器帶來精準控光

• 仿真景深強化技術 Pro 能偵測人眼經常聚焦的區域，並相應地增強其深度的表現力。

• 內置 SmartThings Hub 和 Hue Sync 智能彩色影音燈

• 內置 Samsung Knox安全技術

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同「鬼影變幻球」Say Bye！流暢清晰睇波必備

歐國盃開鑼在即，受夠了「鬼影變幻球」的球迷就要趁未開波換部Neo QLED 8K！全新Neo QLED 8K搭載了「AI動態增強 Pro」技術，利用畫面偵測技術來辨識畫面上的運動項目，並運用先進的演算法，使快速移動的主體動作在畫面上更流暢清晰。不管是底線傳中還是快速的傳球，球體在空中都不會變成「鬼影變幻球」，畫面保持順滑流暢。不再受到模糊或殘影的困擾，球迷可以盡情享受每一個精彩進球、傳球和球員的動作，不會錯過任何細節。

畫面流暢 打機必不可少

除了畫面細節，畫面流暢度當然是遊戲玩家必關注的事項。不但網絡速度會導致Lag機，螢幕刷新率亦會有影響。現時坊間多數螢幕都是120、144Hz，而Neo QLED 8K則支援高達 4K 240Hz！較高的螢幕刷新率可以提供更流暢的遊戲畫面，減少畫面模糊和殘影的情況。這對於快節奏的遊戲和動作遊戲特別重要，因為它可以提供更準確和平滑的遊戲畫面。AI 自動遊戲模式亦會自動分析電視上的遊戲類型 ，為每種遊戲提供專屬的遊戲設定，讓自己從繁瑣的遊戲設定中解放出來，提供更具沉浸感和吸引力的遊戲體驗。

Fit晒煲劇、睇波、打機 電視推介：

Neo QLED 8K; QN900D

• NQ8 AI第三代處理器 512 個 AI 神經網絡

• 8K AI 高解像度提升 Pro

• 512 個 AI 神經網絡，將內容升級至 8K 體驗

• AI 動態增強 Pro令畫面快速移動的主體動作更流暢清晰

• 支援高達 4K 240Hz

• 內置 Samsung Knox安全技術

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（資料及相片由客戶提供）