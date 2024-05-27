iOS 17.5.1電池續航力測試｜iPhone13續航力加近1小時、5機款下跌

撰文：陳錦洪
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iOS 17.5.1電池續航力測試｜Apple 早前突發推出 iOS 17.5.1，解決 iOS 17.5 的舊照片重現漏洞。由於版本的漏洞嚴重，所以建議用家都應從 iOS 17.5 升級到最新版本。可是，用家關心的用電情況又如何呢？

iOS 17.5.1 焦點功能：修復嚴重漏洞

部分用戶更新 iOS 17.5 後，發現已刪除多年的照片再次出現在相簿中。Apple 技術顧問收到相關問題的反饋後指出，這問題可能是由於本地設備和 iCloud 照片之間的同步出現了問題所致。iOS 17.5.1 解決了資料庫損毀的照片在刪除後，可能又重新顯示在「照片」圖庫中的罕見問題。

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iOS 17.5.1 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13﹑iPhone 15，６款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.5.1 版本下電池使用情況。

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測試發現，足足有 5 款 iPhone 的電池續航力下降，包括 iPhone SE 2020（減少 6 分鐘）﹑iPhone XR（減少 7 分鐘）﹑iPhone 11（減少 2 分鐘）﹑iPhone 12（減少 22 分鐘）﹑iPhone 15（減少 38 分鐘）；只有 iPhone 13 的電池續航力上升，足足增加了 49 分鐘。

iOS 17.5.1 修正了一個極嚴重的漏洞，而且影響的 iPhone 續航力也比前幾個版本低，因此建議用家盡快更新，以免在舊手機中，已刪除的照片突然出現。

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