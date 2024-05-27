iOS 17.5.1電池續航力測試｜Apple 早前突發推出 iOS 17.5.1，解決 iOS 17.5 的舊照片重現漏洞。由於版本的漏洞嚴重，所以建議用家都應從 iOS 17.5 升級到最新版本。可是，用家關心的用電情況又如何呢？



iOS 17.5.1 焦點功能：修復嚴重漏洞

部分用戶更新 iOS 17.5 後，發現已刪除多年的照片再次出現在相簿中。Apple 技術顧問收到相關問題的反饋後指出，這問題可能是由於本地設備和 iCloud 照片之間的同步出現了問題所致。iOS 17.5.1 解決了資料庫損毀的照片在刪除後，可能又重新顯示在「照片」圖庫中的罕見問題。

iOS 17.5.1 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13﹑iPhone 15，６款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.5.1 版本下電池使用情況。

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測試發現，足足有 5 款 iPhone 的電池續航力下降，包括 iPhone SE 2020（減少 6 分鐘）﹑iPhone XR（減少 7 分鐘）﹑iPhone 11（減少 2 分鐘）﹑iPhone 12（減少 22 分鐘）﹑iPhone 15（減少 38 分鐘）；只有 iPhone 13 的電池續航力上升，足足增加了 49 分鐘。

iOS 17.5.1 修正了一個極嚴重的漏洞，而且影響的 iPhone 續航力也比前幾個版本低，因此建議用家盡快更新，以免在舊手機中，已刪除的照片突然出現。