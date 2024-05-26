Apple首款MacBook全螢幕摺疊型號面世？無鍵盤設計、索價超驚嚇？｜越來越多品牌推出可摺疊螢幕的產品，可是 Apple 自家竟未有一件產品使用摺疊螢幕技術。根據多家權威分析師的最新報告，Apple 有望在 2026 年推出首款全螢幕摺疊式 MacBook，這款產品有望為 MacBook 系列帶來全新革命性的體驗。



郭明錤最新的報告指出，這款摺疊螢幕 MacBook 將使用LG Display（LGD），螢幕尺寸介於 18.8 到 20.3 吋之間，與目前 15 吋 MacBook Pro 相似的超大工作區域。在摺疊後，整體機身體積卻只相當於現有 13 吋 MacBook Air 的大小，兼顧了攜帶便利性。

摺疊螢幕這重點的地方，是在於螢幕和鍊鉸設計上，為了讓摺疊時不會出現明顯的折痕，使螢幕表面儘可能保持平整無瑕，這項技術的研發成本可想而知有多昂貴，郭明錤估計僅螢幕和鍊鉸的成本就高達 850～900 美元。

這款全螢幕設計的摺疊 MacBook，將是 Apple 首次把實體鍵盤和觸控板整合的 MacBook。取而代之，可能是採用目前 iPad 上的虛擬鍵盤輸入，外加 Apple Pencil 的手寫功能，以及各種全新的多點觸控手勢操作，帶來與以往 MacBook 截然不同的交互操作體驗。

M5 處理器

今年 Apple 為 iPad Pro 加入 M4 AI晶片，而這款摺疊螢幕 MacBook 預計會採用 M5 處理器，實現極度流暢的 App﹑AI運算。全新的散熱設計也能讓 M5 發揮超頻的渲染運算能力，配合大尺寸螢幕，無疑將成為影音創作和打機的新寵。

唯一問題：定價

不過這款產品的最大障礙，恐怕是它的高昂定價。郭明錤估計，如果不能大幅改善產能並降低製造成本，這款摺疊式 MacBook 的成本可能會高達現有的 Apple Vision Pro，也就是 3000 美元起跳。

資料來源：9to5mac