抽濕機放邊最好?｜進入梅雨季，香港的最高相對濕度基本都在 90% 以上，抽濕機有時候比冷氣機都重要。可是，你又是否真的會用抽濕機呢，原來光是擺放位置就大有學問。台電最新分享，抽濕機擺放位擺如何影響使用效率和安全。



挑選最佳放置位置 效果大不同

抽濕機可說是家中抗潮濕必備的家電，但可能不知道，擺放位置的選擇對抽濕效果有著極大的影響。許多人為了不影響出入動線，常將抽濕機擺在房間的角落或牆邊，但這樣做恐怕會大幅降低抽濕機的抽濕能力。

原因在於，房間的角落或牆邊往往空氣流通不良，濕氣難以被充分吸入抽濕機中，因此無法發揮最大效用。不妨想像一下，就如同把抽濕機藏在櫃子裡一樣，效果會大打折扣。相反，為了讓抽濕機發揮最佳效能，應該將其擺放在室內的中心位置，讓房間的空氣能夠自然流通，將濕氣有效吸入抽濕機內部。

保持抽濕機周圍暢通無阻

除了擺放位置要放在中心，還必須注意讓抽濕機的出風口和進風口保持通暢無阻。具體來說，應讓抽濕機與牆壁、傢俱、窗簾等物品保持至少 50 公分的距離，不可將它擺在太靠近牆角或家具，以免影響進出風的流通。

此外，也不可在抽濕機的四周堆放雜物或易燃物品，避免造成阻塞、火災等意外危險。一些較新型的抽濕機會採用雙風口設計，可同時吸入和排出空氣，此時則更需要全方位保持出風口暢通。

選購適合家居大小的機型

不同空間大小和用途，適合使用的抽濕機機型也會有所差異。一般來說，居家環境建議選用 10 至 20 公升的抽濕機，運轉時噪音較小且耗電量低，適合長時間持續運作。如果是要應付大面積的地方，可考慮購買容量較大的機型。

定期清潔排水箱延長使用壽命

無論選購哪一種類型的抽濕機，都應養成定期清潔排水箱的習慣，避免箱內殘留的水變質積存污垢。待抽濕機停止運轉後，再打開排水箱，用清水沖洗乾淨並擦拭乾淨即可。另外，還要注意清潔抽濕機的濾網，維持良好的通風效果。

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資料來源：Facebook@台電電力粉絲團