Apple Watch 慳電技巧｜8招省電+延長電池壽命 開靜音都有幫助？｜不少人都會使用Apple Watch做運動或接收訊息，不過如果想令Apple Watch的壽命更長的話，記得學以下8個實用的Apple Watch慳電技巧，延長電池壽命。



Apple Watch 慳電攻略

雖然Apple Watch 推出多年，但礙於體積有限，仍然需要一日一充，如果整天用作運動、健康指數計算，電量消耗將更加快，以下提供8招省電+延長電池壽命：

Apple Watch 慳電技巧｜8招省電+延長電池壽命 開靜音都有幫助？

Apple Watch 慳電技巧 1：開啟省電模式

最簡單的方法就是開啟省電模式，只要在Apple Watch的螢幕向上滑，即可進入控制中心查看電池百分比，再滑動開關即可開始省電模式。

Apple Watch 慳電技巧 1：開啟省電模式

Apple Watch 慳電技巧 2：開動靜音模式

另一個簡單的方法是開啟靜音模式。平時接收訊息時Apple Watch會發出聲音提示。只要在聲音與觸覺中開啟靜音模式就可以慳電。

Apple Watch 慳電技巧 2：開動靜音模式

Apple Watch 慳電技巧 3：關閉Activity通知功能

Apple Watch其中一個焦點的功能便是「活動紀錄通知」（Activity通知），提醒你不同的目標，例如久坐要起身、見字深呼吸等等。每日的通知次數不少，如果想慳電的話記得關閉此功能。

Apple Watch 慳電技巧 3：關閉Activity通知功能

Apple Watch 慳電技巧 4：關閉電郵通知功能

除了Activity功能之外，Apple原生的「電郵」App會持續向iPhone請求新郵件導致消耗電量，如果想要慳電可以將重要的電郵發送者加入VIPs接受通知或完全關閉電郵功能。

Apple Watch 慳電技巧 5：關閉喚醒螢幕功能

平時Apple Watch在非使用時會以黑屏待機，不過若然啟動了喚醒屏幕功能的話，只要舉動手腕即可以喚醒屏幕，想慳電的話記得關閉此功能，只要進入iPhone的Watch app中「一般」的選項，關閉「喚醒螢幕功能」功能即可。

Apple Watch 慳電技巧 5：關閉喚醒螢幕功能

Apple Watch 慳電技巧 6：減少畫面動作效果

平時Apple Watch會展現精美的過場動畫提升使用體驗，不過此功能其實都會消耗不少電量，想慳電記得開啟「減少動作效果」功能。只要在iPhone的Watch app中選擇My Match，點選「輔助功能」，再開啟「減少動作效果」即可。

Apple Watch 慳電技巧 6：減少畫面動作效果

Apple Watch 慳電技巧 7：選擇簡約的錶面

Apple Watch除了是設備，即是穿搭單品之一，不少人都會換上精美的錶面配搭一身造型，不過其實越多動畫元素及越豐富的錶面消耗的電量就會越高，想慳電的話可以選擇黑色比例較多的Watch Face，不要選用《反斗奇兵》《花生漫畫》這類動畫錶面。

Apple Watch 慳電技巧 7：選擇簡約的錶面

Apple Watch 慳電技巧 8：關閉App通知功能

有不少App都需要長期與手機連接，耗電量不少。除了Apple原生的App之外，關閉不常用的App通知功能亦可慳電。