洗衣機專家為何不建議用洗衣粉？｜洗衣粉是最基本的洗滌用品，不過近年越來越多人開始轉用洗衣液、洗衣球或洗衣皂等替代品。除了控制分量方便，專家說洗衣粉還存在一些無法忽視的缺陷和隱患，如果你仍正在使用洗衣粉，而且沒有注意用量的話，甚至有機會加快洗衣機損壞。



洗粉溶解不徹底後患無窮

Tiktok@「跑跑拆洗人」分享，洗衣粉最大的問題在於它在水中的溶解度並不理想。即使按照使用說明的建議用量，有部分粉末依舊難以完全溶解，殘留在衣物表面及洗衣槽內。這些未溶解的洗衣粉殘渣積月累，將形成頑固的污垢，沾黏在洗衣機的滾筒、排水管和其他零件上，不僅影響清洗效果，長期下去更可能導致洗衣機故障。

從影片中可見，長期使用洗衣粉的洗衣機，內部會積滿厚厚一層污漬，嚴重時須拆機清洗才能徹底清理。Tiktok@「跑跑拆洗人」建議長時間使用洗衣粉的家庭，不妨請專家來清洗一次洗衣機，定會大吃一驚。

危害皮膚健康

除了沾污洗衣機，洗衣粉本身的化學成分也存在一些隱患。洗衣粉常含有磷酸鹽等物質，這些物質與水中的鈣離子會產生難溶的沈澱物，不僅會阻塞洗衣機的排水管，這種沈澱物還可能殘留在衣物上，接觸到皮膚時會造成不適。

洗衣粉常含有磷酸鹽等物質，接觸到皮膚時會造成不適。

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為了避免此類問題，近年來推出的一些新式洗衣粉已去除磷酸鹽等有害成分，但這也無法解決它難以溶解的根本缺陷。相較之下，洗衣液、洗衣球和傳統的洗衣皂等替代品就明顯更勝一籌。溶解度和洗淨力方面都更出色，使用起來也更加簡便衛生。

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無可否認，洗衣粉也有其獨特優勢，例如對頑固髒污具有較好的去污能力，而且價格相對便宜實惠，對於一些清潔力要求較高的家庭而言，洗衣粉或許仍有一定市場。然而，就普通家庭日常使用來看，為了避免不必要加速洗衣機損壞，選擇洗衣精、洗衣球或洗衣皂會是更明智的選擇。

資料來源：Tiktok@「跑跑拆洗人」