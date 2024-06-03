iOS 18升級AI人工智能．得4款iPhone用到新功能？｜iOS 18 將在香港時間 6 月 11 日凌晨 1 時舉行的 WWDC 24 公布，作為歷年最受關注的系統更新，iOS 18 加入大量 AI 功能，預計將為 iPhone 用家帶來新的使用體驗。然而，AI 功能卻可能需要依賴較新的硬體規格才能駕馭，因此部分舊款 iPhone 可能無法完整體驗這波 AI 風潮。



根據彭博社記者 Mark Gurman 的最新報導，Apple 在 iOS 18 中將引入多項實用的 AI 功能，但這些功能不是所有能升級 iOS 18 的 iPhone 都能使用，大多需要搭配 iPhone 15 Pro 或 15 Pro Max 的A17 Pro 仿生晶片才能完整運作。原因在於，這類 AI 運算非常消耗資源，遠非舊款處理器所能負荷。

現時，iPhone 15 Pro 與 Pro Max 是唯二配置最新 A17 Pro 仿生晶片的機種，這意味著只有它們和將推出的 iPhone 16 Pro﹑16 Pro Max 擁有運行 AI 所需要的處理能力。即便是 iPhone 15 與 15 Plus 搭載的 A16 仿生晶片，也可能無緣於新 AI 功能，更不用說比 iPhone 15 舊的機款。

另一方面，Mark Gurman還透露，Mac 和 iPad 想使用新的 AI 功能，也需要至少 M1 晶片的機款。不過，專為 AI 打造的全新 M4 晶片的定位則仍未明朗。因為目前只有 iPad Pro 採用 M4，傳聞在年底推出的 ＭacBook 將加入使用 M4 的機款，以全面支援 AI。

ＭacRumors 早前分析了 iOS 18 將引入的 AI 功能，涵蓋範疇廣泛包括：

1）Apple Music 可根據使用者情緒自動生成歌單



2）Pages 文書處理軟體提供AI輔助寫作



3）Keynote 簡報應用程式透過 AI 自動建立簡報



4）Xcode 開發工具具備AI輔助編程能力



5）Spotlight搜尋效能因AI優化而提升



6）Siri 融入大型語言模型，支援自然對話及個人化服務



7）Siri 將與訊息App深度整合，主動建議回覆內容



8）用戶可用語音命令控制 Siri 執行更複雜的工作自動化流程

