免費睇無職轉生、史萊姆、我的英雄學院 巴哈姆特動畫網登陸香港｜各位動畫迷有福喇！巴哈姆特的動畫網「動畫瘋」剛宣佈登陸香港，可以免費觀看大量今季新番，即睇詳情啦！



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在「動畫瘋」上可以看到不少動畫，包括今季大熱的新番：《無職轉生～到了異世界就拿出真本事 第二季》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第三季》及《我的英雄學院 第七季》等多套動畫。順帶一提，要觀看有年齡限制的動畫的話，要先在網頁版動畫瘋用信用卡付款。

今季大熱新番《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第三季》

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