Disney+打擊共享帳號、無法再Share戶口夾plan｜隨 Netflix 大力打擊共享帳戶，Disney+ 也正式宣佈將重拳打擊帳號共享行為，先從 6 月開始在英國地區實施新政策，禁止用家與非同住者分享登入帳號﹑密碼，以刺激訂閱人數增加。



9月起全球禁止未同住分享戶口

Disney CEO Bob Iger 明顯注意到 Netflix 的打擊共享帳戶政策的成功，曾對 CNBC 表示，Netflix 在各方面的表現都令人難以置信的出色，希望能獲得 Netflix 的成就。因此，Disney+ 將跟隨 Netflix 的做法，先在 6 月先於英國禁止帳號分享，而預計在 9 月把措施擴展到全國。

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Disney+ 的做法同樣是打擊共享帳號情況，Disney+ 將引進新技術，識別非同住戶成員使用同一帳號。若要讓非同住者繼續觀看，就必須支付「額外費用」，目前額外成員的收費尚未確定。

Disney+ 訂閱收費



標準：$73

高級：$90

年費：$918



Netflix 打擊共享帳戶的成功

由上年開始，Netflix 就大力打擊共享帳戶，措施推出 3 個月內，即新增約近 9 百萬新付費訂閱人數。近期財報更顯示，2024 年第一季獲利飆升至逾 23 億美元，總訂閱數更高達 2.7 億。

根據 Netflix 禁止帳號共享的做法，現時如與非同住者共用同一帳號的話，就會被拒絕登入，或被要求使用 Email 重新認證，用家亦可以支付每月 $28，以增加一位額外成員，使用成員自己的帳戶和密碼觀看 Netflix。

基本 720p $73

標準 1080p $88

高級 4K+HDR $108



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資料來源：GBnews