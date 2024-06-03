Uber優惠2024｜AlipayHK綁定送$180、信用卡折$50、用Uber Taxi減$30｜Uber近日推出多個新優惠，包括綁定Alipay HK送出總值$180優惠券，另外用信用卡乘搭Uber Taxi可享有$50及$30折扣，即睇優惠詳情！



Uber近日推出多個優惠吸客，包括聯同Alipay HK推出優惠券，另外用信用卡支付Uber Taxi行程可享有$50及 $30折扣，即睇詳情！

1. 新客綁定AlipayHK優惠

即日起Uber新客戶只要綁定Alipay HK付款，即可獲得3程$60的乘車優惠。用於Black、Comfort、Uber Pet、Uber X、Uber XL及Uber Taxi都可以。只要進入Uber App，綁定AlipayHK 做付款方式。在優惠下選擇「新增優惠碼」，輸入「ALIPAY60」。完成即獲得3程$60的乘車優惠。

2. Mastercard x Uber Taxi $50折扣優惠

即日起至2024 年 7 月 7 日在Uber App內乘搭Uber Taxi往返香港國際機場，並以Mastercard 支付車費，即可獲得HK$50 折扣優惠，每位用戶在推廣期內最多兌換優惠碼 1 次。

3.兩程 Uber Taxi 行程HK$30 折扣優惠

如果沒有往返機場的計劃，亦有$30折扣優惠。即日起至2024 年 7 月 7 日在 Uber App內以乘搭Uber Taxi並以Mastercard 支付車費亦可獲得HK$50 折扣優惠，每位用戶在推廣期內最多兌換優惠碼 1 次。

消息來源：Uber Hong Kong