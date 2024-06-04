Samsung 新Odyssey G8電競Mon直擊 配備AI/4KSmartTV/喇叭防燒印｜Samsung今日宣佈推出新一代電競屏幕Odyssey系列，分別有Samsung Odyssey G8和G6，記者亦到場直擊，試用其AI、4KSmartTV及防反光功能，即睇詳情啦！



不少機迷為了提升打機表現及體驗，都會細心挑選一個合適的螢幕。今日（4日）Samsung宣布推出新一代電競屏幕Odyssey系列G8和G6，記者到場率先到場試用其主打的AI、4KSmartTV及防反光功能，即睇詳情啦！

Samsung今日宣佈推出新一代電競屏幕Odyssey G8和G6 （林勇 攝）

1.4K畫面＋SmartTV功能 一機兩用

打機畫面夠細緻，畫面亦十分流暢（林勇 攝）

今次的Odyssey G8是Samsung第一款32吋4K UHD螢幕，屏幕比例為16:9，採用平面OLED，其具備240Hz刷新率和0.03ms反應時間，讓畫面細緻同時流反應亦十分迅速。另外更具備AI功能，可以抗躁之餘，亦有語音助理協助操作，其中搭載的NQ8 AI Gen3處理器與Samsung 2024年的8K電視相同，當使用Smart TV時可以將畫面提升至接近4K解像度，加上內置2個喇叭，可以一機兩用，打機睇片都滿足到。

而G6則配備27吋QHD解像度顯示屏，支援16:9屏幕比例，高達360Hz屏幕及0.03ms反應時間，玩家在不同遊戲場景中都發揮得得心應手。而G8和G6都具備250nit亮度，另外亦有 AMD FreeSync Premium Pro 確保 GPU 和顯示面板同步，減低遊戲畫面斷續延遲問題。

2.屏幕同步Core Lighting+ 動感燈光添氣氛

螢幕背面的Core Lighting+會自動發出與屏幕同步的環境燈1光烘托氣氛（林勇 攝）

打機或睇片時，除了畫質要高清，整體氣氛亦同樣重要，今次Samsung Odyssey G8 及G 6都配有Core Lighting+，會自動發出與屏幕同步的環境燈光烘托氣氛，提升整個觀看體驗。

3.防燒烘&反光 保持畫面俐落

今次Odyssey 系列G8及G6都配備防燒烘及防反光規格，免受燒印及反光煩擾，安心打機。（林勇 攝）

入手OLED 屏幕最怕一段時間後會有燒烘印，影響顯影；另外打機時如果受到檯燈反射影響，後果亦不堪設想。今次Odyssey 系列G8及G6都配備防燒烘及防反光規格，免受燒印及反光煩擾，安心打機。

Samsung Smart Monitor智能顯示器系列

Samsung Smart Monitor智能顯示器系列（林勇 攝）

另外今次Smart Monitor亦同步上市，全新智能顯示器系列，分別有M8和M7兩款型號。今次M8引入了NQM AI新功能， 以AI 升級技術將低解像度內容提升到接近 4K，另外亦有主動抗噪聲效pro及支援360 音效模式。而32 吋的M7 智能顯示器即具備 4K UHD（3840 x 2160）解像度，亮度為 300 nit（標準值），反應時間為4ms。在6月18日前購買更可獲得電視台的通行證，想買新電視睇波睇劇的話也十分合適。

售價&禮品

Odyssey G8售價：$12,980

Odyssey G6售價：$7,980

Smart Monitor M8售價：$4,980

Smart Monitor M7售價：$3,480

6月4至18日預購更可獲Galaxy A35及Galaxy Tab A9+等多項禮品！