Android 15將引入新功能　手機放沙發與放桌上　振動情況會有不同

近日，開發者米沙爾·拉赫曼（Mishaal Rahman）發布了一篇博文，介紹Android 15 Beta 2更新中的「自適應振動」（Adaptive Vibration）功能。該功能位於Android 15 Beta 2的設置中，「聲音和振動」>「振動和觸覺」下，並已經在Pixel 7 Pro和Pixel 8 Pro手機上生效。



據悉，「自適應振動」可以根據用戶所處環境自動調整手機的振動強度。這一功能利用了手機的麥克風和其他傳感器來確定周圍的聲音和環境。Google承諾保護用戶隱私，不會記錄任何相關數據。

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在Android 15 Beta 2版本中，Android還提供了一個生動有趣的動畫來解釋該功能的作用。通過這個動畫可以看到，當手機放在沙發上時，觸感會更強烈；而在桌子上放置時，則會減輕觸感。

總體而言，這次更新給用戶帶來了一系列實用且引人注目的新功能，提升了用戶體驗。預計隨着測試版2逐漸推出更多設備，這一系列改動也將陸續上線。

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