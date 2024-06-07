睇直播送暴鯉龍！Pokemon香港大賽6月8至9日開戰！附線上直播連結

Pokemon Championship香港區直播送暴鯉龍 6.8起兩日對戰即睇連結｜6月8日及9日Pokemon Championship香港區比賽將在香港匯展中心舉辦，屆時亦會有網上直播可以觀看對戰情況，在直播中更會有暴鯉龍送出，即睇詳情！



Pokemon Championship香港區

今次的Pokemon Championship的對戰將在星期六(6月8日)、星期日(6月9日)兩日舉行，卡牌遊戲將會於8及9日進行比賽，分別有孩童組、少年組及大師組3組比賽。而《寶可夢 朱／紫》的遊戲正賽將在9日進行以公開組方式進行，屆時會有網上直播，並在直播節目內公佈領取暴鯉龍的方法，向位精靈訓練員記得留意！

Pokemon Championship香港區

直播送暴鯉龍

今次的暴鯉龍為在「2023 Pokémon World Championships」中大顯身手的新加坡選手的暴鯉龍，將在2024年5月12日至6月30日於Nintendo Switch軟體《寶可夢 朱／紫》發布。一個存儲資料可以領取1隻。此禮物僅在現場直播節目中贈送，若之後再觀看節目，贈禮企畫有可能已經結束，詳情請參閱Pokemon官網

Pokemon官網連結：按此

「2023 Pokémon World Championships」中新加坡選手的暴鯉龍(Pokemon)

「2023 Pokémon World Championships」中新加坡選手的暴鯉龍(Pokemon)

直播詳情

2024年6月8日直播資訊

TCG 1 | Pokémon Championships 2023-24 Hong Kong

開播時間：預定於9:15起開始直播

直播連結：按此

2024年6月9日直播資訊

VGC 香港冠軍聯盟賽 2024 年 6 月 9 日 《寶可夢 朱 / 紫》

開播時間：預定於9:05起開始直播

直播連結：按此

TCG 2 | Pokémon Championships 2023-24 Hong Kong

開播時間：預定於11:45起開始直播

直播連結：按此