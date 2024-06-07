Apple 2024年 Apple Design Awards 設計獎頒獎典禮表彰了全球各地的14款頂尖應用程式和遊戲，讚揚其在設計、技術成就及創新方面的卓越表現。今年的得獎作品展現了如何通過創新設計和技術，提升用戶的生活體驗。



Apple Design Awards 設計獎涵蓋了七大獎項類別：趣味體驗、多元包容、創新思維、互動交流、社會影響、視覺藝術以及全新的空間運算類別。每個類別都有一款應用程式和遊戲獲得獎項，從42位決賽入圍者中脫穎而出。

趣味體驗類別

獲獎應用程式《Bears Gratitude》由澳洲開發者 Isuru Wanasinghe 開發，旨在鼓勵用戶每日進行感恩日記，通過精心設計的角色營造溫暖的氛圍。這款應用程式以其簡約且功能豐富的設計，幫助用戶養成每日感恩的習慣，並提供溫暖而友好的用戶體驗。

《Bears Gratitude》

獲獎遊戲《New York Times Games》由美國的 The New York Times Company 開發，提供多款引人入勝的遊戲，重新設計的操作介面提升了用戶體驗。此應用程式不僅包含傳統的字謎和數獨，還推出了新的《Connections》遊戲，極大地提升了用戶的重玩價值。

《New York Times Games》

多元包容類別

獲獎應用程式《oko》由比利時的 AYES 開發，通過觸感反應及聲音提示向視障人士提供交通燈狀態，充分利用 Apple 技術提高行人安全。《oko》專為視障人士設計，利用「旁白」和「動態字體」等技術，提供安全且方便的過馬路提示。

《oko》

獲獎遊戲《Crayola Adventures》由美國的 Red Games Co. 開發，提供多種創作選擇和角色設置，適合不同年齡層的用戶。《Crayola Adventures》結合了色彩繽紛的冒險和創作活動，讓玩家可以選擇不同膚色、能力和身形的角色，體驗豐富多樣的遊戲內容。

《Crayola Adventures》

創新思維類別

獲獎應用程式《Procreate Dreams》由澳洲的 Procreate 開發，為創作人提供強大且簡單易用的動畫工具。這款應用程式結合了豐富的筆刷、手勢操作和 Apple Pencil 支援，讓創作者可以輕鬆創作出栩栩如生的2D動畫。

《Procreate Dreams》

獲獎遊戲《Lost in Play》由以色列的 Happy Juice Games 開發，以童年的想像力和精心設計的謎題，為玩家帶來一場迷人的冒險。這款遊戲特色在於手繪圖像和簡單的互動方式，帶來了充滿童趣的遊戲體驗。

《Lost in Play》

互動交流類別

獲獎應用程式《Crouton》由紐西蘭的 Devin Davies 開發，提供簡潔介面用於儲存食譜和建立購物清單，讓用戶專注於烹飪。《Crouton》通過簡單易用的操作方式，幫助用戶在廚房中更有效率地進行烹飪準備工作。

《Crouton》

獲獎遊戲《Rytmos》由丹麥的 Floppy Club 開發，以簡單的拖曳手勢解開謎題，讓玩家享受不斷進化的音樂體驗。這款遊戲通過巧妙設計的教學過程和簡單的操作，讓玩家即使在遊戲變得複雜時仍能輕鬆上手。

《Rytmos》

社會影響類別

獲獎應用程式《Gentler Streak Fitness Tracker》由斯洛維尼亞的 Gentler Stories 開發，幫助用戶改善生活習慣，提供健康數據的智能整理和追蹤。《Gentler Streak》不僅關注用戶的運動數據，還強調身心健康的平衡，提供個性化的健康建議。

《Gentler Streak Fitness Tracker》

獲獎遊戲《The Wreck》由法國的 The Pixel Hunt 開發，通過深刻的故事情節，反映巨大壓力下的選擇和影響。這款視覺小說遊戲以其強烈的情感共鳴和深刻的劇情設計，讓玩家深入體會角色的心境。

《The Wreck》

視覺藝術類別

獲獎應用程式《Rooms》由美國的 Things, Inc. 開發，提供一個創意平台和社交空間。《Rooms》以其精美的視覺設計和豐富的互動方式，讓用戶可以自由創作和分享獨特的場景和故事。

《Rooms》

獲獎遊戲《Lies of P》由韓國的 NEOWIZ 開發，重新演繹經典故事，呈現驚豔視覺效果的冒險世界。這款遊戲結合了精美的畫面和引人入勝的故事情節，帶來了極具視覺衝擊的遊戲體驗。

《Lies of P》

空間運算類別

獲獎應用程式《djay》由德國的 algoriddim GmbH 開發，提供在空間環境中與音樂互動的創新方式。《djay》結合了卓越的音樂混音技術和沉浸式的使用體驗，讓用戶可以在不同的空間環境中享受音樂創作的樂趣。

《djay》

獲獎遊戲《Blackbox》由美國的 Shapes and Stories 開發，挑戰用戶思考空間畫布上的每一角落，揭開引人入勝的謎題。《Blackbox》通過其獨特的遊戲設計和創新的解謎方式，提供了充滿挑戰和樂趣的遊戲體驗。