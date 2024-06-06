Dyson少個o、HUAWEI變HUAIWEI｜大陸網購忌貪平、小心買中仿冒品！｜近年來，網購在大陸﹑香港都非常普及，每日睇淘寶﹑天貓有什麼優惠，便宜商品，也能看到眼花撩亂。可是，一些不法商家也乘虛而入，利用一些知名品牌，製造大量仿冒和山寨產品，誤導消費者。大陸近期就出現「傍名牌」現象，如把「Pananic」變成「Pansnisaoc」、「HUAWEI」變成「HUAIWEI」等，從包裝上很難一眼識別真偽。【消費警惕】Dyn變Dyson？一眼識破網購仿冒商品四大技巧



根據媒體報導，上海一名買家在大陸電商平台，本來打算入手 Dyson 的除蹣吸塵機，可是收到的竟是山寨品「Dyn」。這名買家表示：「他完全就是一種欺騙的手段，來推銷他的偽劣三無產品。」

另外，亦有買家入手山寨的 Pananic 冷氣，在松下官方微信公眾號找師傅上門安裝時，才發現不是真品，而是「Pansnisaoc」，生產商是松下廣東科技公司，與日本松下電器完全沒有關係。

避免中伏：便宜莫貪

這些山寨品不僅品質參差不齊，在使用過程中更可能帶來危險。由於製造的冒牌貨絲毫沒有經過品質把關，存在潛在的安全風險。網購商品這麼多，想避免中伏，就要記住「便宜莫貪」，對於價格實在低於市價太多的產品多加留意。

其次仔細查看商店的背景資訊，看是否為正規經營商家。再者，認真比對圖片細節，包括文字、logo等元素的排列都需一一核對，以避免視覺上的誤導。即使通過上述檢查，收到貨後仍需謹慎檢視實物，一旦發現假冒嫌疑，要堅持退貨。

假貨都有好嘢？

提到山寨貨，最近在內地出現了一款明知是山寨，但仍有很多人願意購買的產品，就是充電盒上竟有一個觸控螢幕的山寨 AirPods。從外觀看上去與 AirPods Pro 差不多，連包裝也基本完全抄襲真品。可是，一打開包裝竟發現驚喜，充電盒上竟有一個觸控螢幕，而且可以在螢幕上了解到電池狀況、 EQ 調整，甚至操作鬧鐘、音樂控制等。