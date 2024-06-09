iOS 18新功能「密碼管理」App｜將在 WWDC 2024 中公布，當中焦點的 AI 功能成為果迷關注的地方。另外，Apple 亦將推出一款全新的密碼管理App，這是 Apple 首次將密碼管理功能從系統設定中獨立出來，並設計成為一款獨立的 App。新的密碼管理 App 類似 iCloud 鑰匙圈，並將成為 1Password 和 LastPass 等第三方密碼管理工具的替代品。



目前，Apple 系統中其他已有 iCloud 鑰匙圈功能，但對於不熟悉這項功能的用家來說，找到並使用它可能會有些困難。新推出的密碼管理 App 將基於 iCloud 鑰匙圈技術，可以在 Apple 不同的設備之間，同步登錄和密碼信息。新密碼管理 App 將支援所有現有的 iCloud 鑰匙圈功能，例如儲存登錄信息和密碼、支援一次性登錄代碼以及在 Safari 中提供密碼生成選項。

這款新的密碼管理 App 將支援在 Vision Pro 和 Windows PC 上運行，除了登錄網站和App 的密碼外，還將包括Wi-Fi 密碼和 Passkeys（依賴於Face ID或Touch ID的登錄方式，無需使用傳統密碼）。

Apple 推出這款新的密碼管理 App 的目的，是鼓勵用家使用更安全的密碼，避免在多個網站中重複使用相同的密碼。這一舉措旨在提高用家的帳戶安全性，同時提供更便利的管理方式。Apple 還計劃允許用家從其他服務中匯入密碼，進一步增加了靈活性和便利性。

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具體來說，這款新的密碼管理 App 將包括以下幾個主要功能特點：



同步功能：新的應用程式將基於iCloud鑰匙圈，支援在不同設備之間同步密碼和用戶名，讓用戶無論使用iPhone、iPad還是Mac，都能輕鬆訪問自己的密碼信息。

密碼匯入：新的應用程式將支援從1Password和LastPass等第三方服務匯入密碼，這使得用戶可以更方便地轉移到Apple的密碼管理系統中。

分類管理：應用程式允許用戶將登錄信息分為不同的類別，例如帳戶、Wi-Fi網絡和Passkeys，讓管理變得更加有條理。

Passkeys：Apple推廣的Passkeys是一種新的登錄方式，依賴於Face ID和Touch ID，無需傳統密碼，提升了安全性和便利性。

自動填寫：用戶在登錄網站和應用程式時，應用程式中的數據可以自動填入，簡化了登錄過程，節省了用戶的時間。

跨平台支持：除了支援iPhone、iPad和Mac之外，新的應用程式還能夠在Vision Pro上運行，未來甚至會在Windows系統上推出，擴大了適用範圍。

身份驗證：新的應用程式還將支援驗證碼功能，可以作為類似於Google Authenticator的身份驗證應用程式使用，提供更高的安全性。

資料來源：MacRumors