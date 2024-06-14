5G手機Plan 50GB 4台比較2024 ｜最平每月$107包4GB國內數據｜近年不少人都會選擇5G 50GB手機上網計劃，方便打機睇片。如果適逢合約就快到期，當然要先做好功課，找個合適自己的手機月費計劃啦！今次記者為大家比較4個電訊商的月費計劃，讓大家可以找到心儀的計劃。



4大電訊商比較

不少電訊商的轉台優惠都比續約優惠吸引，故此有不少人在完約時都會選擇轉台。不過要選擇一個價錢與服務都適合自己的計劃，的確要花花心思去研究一下，今次記者為大家比較了4個電訊商：Smartone、CSL、中國移動及3HK的5G 50GB服務計劃，讓大家更方便地選擇合適自己的計劃。（截至2024年6月14日資料）

5G 50GB計劃比較

1.CSL

CSL金

CSL 5G 50GB的月費為$158/月，50GB後最高速度為1Mbps。帶號轉台免$18行政費，合約期為36個月，另外可以加$38增加2GB 國內數據，如果平時用量不多亦可以考慮20GB的計劃。

2.3HK

3HK 月費計劃

而3 HK 5G 50GB的月費為$176/月，50GB後最高速度為1Mbps。現在帶號轉台可以免$28行政費，合約期為24個月，今個月轉台送3GB 國內數據，價錢及 服務算是中規中矩。

3.Smartone

Smartone月費計劃

Smartone 5G 50GB的月費為$178/月，與3HK和CSL一樣，用了50GB後最高速度為1Mbps。如果帶號轉台可獲免$18行政費優惠，合約期為24個月，現在轉台可以選擇一樣贈品$200優惠券，可以用作購買手機或配件 /2.The Point 39000積分/3.AirTag一個/4.半價購買Galaxy A15優惠。Smartone的月費計劃價錢是4個中最高的，不過贈品選擇亦是4個之中最多的。

4.中國移動

中國移動月費計劃

中國移動 5G 50GB的月費為$149/月，合約期為24個月，包4GB國內數據。特別的是，在職人士出示員工證可享有優惠月費計劃$129/月，在6月20日前轉台更可享有積分回贈，相當於$400現金，用作低消3個月月費，另外更有免1個月月費優惠。使用全部後，平均每個月月費只需約$107，是四個台中價錢最低的月費計劃，另外與其他台一樣用了50GB後最高速度為1Mbps，以及帶號轉台可獲免行政費優惠。