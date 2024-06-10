三防手機跌地食沙浸水都用得！播歌震耳欲聾$1299露營地盤都用得

Ulefone ARMOR 16S三防手機開箱實測｜$1299跌地浸水都無損｜Ulefone AROMOR 16S近日上市，主打三防：防水、防塵防摔。記者為大家開箱實測各方面性能，即睇詳情啦！



露營地盤都用得

Ulefone 歐樂風是一個專出高保護性手機殼，以及平價抵玩三防手機的中國高科技公司，本文開箱實測的Ulefone ARMOR 16S有堅硬的IP68及IP69K的外殼，可以防水、防塵、防摔。而續航力亦十分強勁，電池容量高達9600mAh，官方稱可以待機528小時。另外更配有強勁的喇叭功能，聲量最高去到122dB，以及126流明，比iPhone內置電筒光一倍有多的強力照明電筒，去露營時一班人聽歌照明亦可；裝修工友在工作場地播歌、hand free傾電話都夠晒大聲。

今次的Ulefone ARMOR 16S十分適合露營及地盤使用。（陳安琪攝）

Ulefone ARMOR 16S機身⬇

記者實測三防功能 落地浸水入沙都可照常使用

記者實測三防功能 落地浸水入沙都可照常使用（陳安琪攝）

今次記者實測把機扔到地上，機殼表面雖然有些少損毀，但屏幕無損壞、運作都仍然良好。機身有IP68防水能力，入沙後記者可以直接開水龍喉清洗機身，機身採到了特別設計的防水蓋保護不同插口，防止入水。

入沙後記者亦直接開水龍喉清洗（陳安琪攝）

機身採到了特別設計的防水蓋保護不同插口防止入水。（陳安琪攝）

播歌聲震耳欲聾

官方聲稱其喇叭音量高達122dB，比一般的小型便攜喇叭更大聲。記者實測與同事相隔十數米再分別以iPhone 15 Pro Max及Ulefone ARMOR 16S播放歌曲。Ulefone ARMOR 16S即使距離十數米依然能清𥇦聽到音樂，聲音也較厚實；而iPhone 15Pro Max雖然能聽到正在播放的歌曲，不過聲音卻較單薄，可見Ulefone ARMOR 16S的喇叭比起一般手機的音量更強，即使戶外都能跟朋友一起分享音樂。但不建議在車上播歌，以免跟其他乘客起衝突。

官方聲稱其喇叭音量高達122dB，比一般的小聲便攜喇叭更大聲。（陳安琪攝）

機身設計易積沙

Ulefone ARMOR 16S的機身設計帶有軍用感覺，十分型格，不過卻有頗多小孔，容易將鐵沙卡住。當天記者嘗試用水喉把機身沖乾淨，發現只能沖走約8至9成細沙，喇叭及機背仍然積聚不少沙，要用黏土把其黏出來。

機身太多洞所以容易將鐵沙卡住（陳安琪攝）

喇叭亦有多細孔，喇叭及機背如積聚細粒沙石，就用黏土把其黏出來。（陳安琪攝）

喇叭亦有多細孔，喇叭及機背如積聚細粒沙石，就用黏土把其黏出來。（陳安琪攝）

一笑即拍功能、模型Figure竟然都能觸發

Ulefone ARMOR 16S並非主打其拍攝功能，不過配有50MP像素的主鏡頭以及8MP的自拍鏡頭，更可以在水中攝影，算是應付到一般日常使用的需要。實測當天記者亦發現了一件趣事，Ulefone ARMOR 16S相機有「一笑即拍快門」，拍攝露齒的模型時竟同樣能觸發這功能，包括在表演中的星野愛及罵人的張學友都成為被拍攝對象，不知是否該稱之為強大。

Ulefone ARMOR 16S相機的「一笑即拍快門」、連明星紙板都能觸發。（陳安琪攝）

支援面部&指紋解鎖

支援面部&指紋解鎖

Ulefone ARMOR 16S支援面部及指紋解鎖，無論是正在戴口罩不方便脫下，又還是正在戴手套都可以用另一種方式解鎖，十分適合在地盤工作長期戴口罩或手套的用家。

規格及售價

顏色：橙色/黑色

儲存容量：8GB RAM + 8GB Virtual RAM及128GB ROM

運作系統：Android 13

卡槽支援：2張Nano SIM +1張最高 2TB microSD

耳機插槽 : 3.5mm

充電插槽：Type-C

NFC：支援

售價：$1,299

總結

Ulefone ARMOR 16S的機身重量比一般手機重，而功能上都傾向滿足戶外活動或建築工地的需要，一般文職的上班族可能未必需要用到以上功能。不過若然經常去露營等郊外活動的話亦可以入手一部。