消委會蒸氣熨斗比較2024｜$2280產品不及$398？即睇24款測試結果＋選購貼士｜不少人在出席重要場合前都會把衣服熨得整齊，尊重場合。消委會最近就測試了市面上24款熨斗，當中發現$2280產品的評分不及$398？即睇詳情！



消委會蒸氣熨斗比較2024

正所謂「工欲善其事，必先利其器」，要令衣服筆直整齊，首先要選擇一個合適的熨斗。近日消委會最近就測試了市面上24款熨斗，其中竟然發現$2,280產品的評分不及$398？即睇測試結果＋選購貼士！

消委會蒸氣熨斗測試結果

在手提蒸氣熨斗測試當中，售價為＄2,280的 Laurastar IGGI Intense Red其除皺褶評分為2分，比起售價$398飛利浦Philips STH3000/26 的2.5分還要低。

而在傳統蒸氣熨斗類別中，價錢為$1098的特福 Tefal FV5696 TurboPro AntiCalc及$278百靈牌Braun SI1050BL TexStyle 1 同獲整體評分3.5分，可見價錢貴未必功能較好。

即睇消委會蒸氣熨斗測試結果⬇️

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消委會蒸氣熨斗選購指南

以上24個測試產品一共可以分為4大類別：壓力式蒸氣熨斗、傳統蒸氣熨斗、手提式蒸氣掛熨機及直立式蒸氣掛熨機。

在消委會的報告當中顯示指出壓力式蒸氣熨斗效果最為出色，在7款壓力式蒸氣熨斗當中有4款的整體除皺褶效果都達到3.5分；而其他類別的熨斗最高只達到3分。

消委會亦提供了一些選擇不同類別熨斗的貼士，即睇消委會蒸氣熨斗選購指南⬇️

消委會蒸氣熨斗選購指南⬇️

消委會蒸氣熨斗5大安全使用貼士

在熨衫時，除了要細心把衣服熨好，同樣亦要留意安全。例如有不少人都會在使用熨斗時與其他電器共享一個插座，其實都會有安全問題。即睇消委會蒸氣熨斗5大安全使用貼士⬇️

消委會蒸氣熨斗5大安全使用貼士⬇️